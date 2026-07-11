Oposiciones Guardia Civil 2026: más de 100 nuevas plazas en sanidad, informática y logística

La Guardia Civil ha lanzado 122 plazas de empleo público para personal laboral fijo. Las vacantes se concentran en especialidades como sanidad, geografía o mantenimiento, y son una oportunidad real para profesionales con formación en estos campos.

La convocatoria se ha publicado en el BOE mediante la Resolución de 3 de julio de 2026, de la Subsecretaría, que regula el proceso selectivo por acceso libre y promoción interna. Se enmarca en el IV Convenio colectivo único del personal laboral de la Administración General del Estado y cubre los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1.

¿Qué plazas se ofertan y en qué especialidades?

En total son 122 puestos de trabajo como personal laboral fijo. Las especialidades confirmadas en el BOE incluyen medicina, enfermería, psicología, geografía y mantenimiento general, además de otras áreas técnicas.

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Los grupos profesionales van desde el M3 (el de mayor cualificación, al que corresponde titulación universitaria) hasta el E1 (funciones de apoyo operativo). Esta estructura permite que perfiles muy distintos, desde médicos hasta técnicos de mantenimiento, encuentren su hueco en la Guardia Civil.

Convocatorias como esta demuestran que el empleo público también busca perfiles muy especializados más allá de la oposición tradicional.

Requisitos y cómo presentar la solicitud

Los requisitos exactos figuran en las bases oficiales, pero los generales suelen ser: nacionalidad española o de un país de la UE, tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación, y poseer la titulación correspondiente al grupo profesional al que se opta. Para las especialidades sanitarias, por ejemplo, habrá que estar en posesión del título de Medicina, Enfermería o Psicología.

La solicitud se presenta a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior. Conviene tener a mano el DNI electrónico o certificado digital, así como la documentación que acredite la titulación y la experiencia profesional para el baremo de méritos.

¿Por qué estas plazas son una oportunidad diferente?

El personal laboral fijo de la Guardia Civil se rige por el IV Convenio colectivo único de la AGE, lo que significa estabilidad, un sistema de promoción interna y la posibilidad de consolidar un puesto de trabajo sin tener que pasar por la escala de oficiales de la Guardia Civil. El proceso selectivo dará un peso importante a los méritos (formación y experiencia previa), lo que beneficia a quienes ya trabajan en el ámbito sanitario, técnico o de mantenimiento.

En anteriores convocatorias de personal laboral en la Guardia Civil, la respuesta fue muy alta, y el plazo de presentación se cerró en pocas semanas. Se espera que esta oferta, al abarcar especialidades muy demandadas, tenga también un plazo ajustado. Por eso, la recomendación es no esperar y revisar ya las bases en el BOE.

La diversidad de plazas demuestra que la institución busca reforzar sus servicios de salud, logística, informática y mantenimiento, integrando talento civil en áreas clave de apoyo a la actividad operativa del cuerpo.

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La ficha práctica

¿A quién va dirigida? A profesionales de la medicina, enfermería, psicología, geografía, mantenimiento y otras áreas técnicas.

A profesionales de la medicina, enfermería, psicología, geografía, mantenimiento y otras áreas técnicas. ¿Cuántas plazas hay? 122 plazas, distribuidas en varios grupos profesionales.

122 plazas, distribuidas en varios grupos profesionales. ¿Hasta cuándo hay plazo? El plazo exacto se indica en la convocatoria del BOE. Conviene consultarlo cuanto antes.

El plazo exacto se indica en la convocatoria del BOE. Conviene consultarlo cuanto antes. ¿Dónde se solicita? En la web de empleo de la Guardia Civil y en la sede electrónica del Ministerio del Interior.

En la web de empleo de la Guardia Civil y en la sede electrónica del Ministerio del Interior. Requisito o letra pequeña clave: La titulación y la experiencia pesan en el baremo de méritos; prepara toda la documentación con antelación.

El resumen rápido (TL;DR)