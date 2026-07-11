La bola negra de Los Javis se asegura un estreno en cines de más de 50 países

Los Javis lo han vuelto a hacer. Su nueva película, 'La bola negra', acaba de salir de Cannes con el premio a Mejor Dirección bajo el brazo y ya tiene asegurada su llegada a más de 50 países. El desembarco internacional del filme es uno de los más ambiciosos que ha protagonizado el cine español en años.

Más de 50 países: el mapa de estrenos

La agencia de ventas Goodfellas ha cerrado acuerdos para más de 50 territorios en cinco continentes. El estreno en España está fijado para el 25 de septiembre y, a partir de ahí, la película se desplegará por Europa: Francia la recibirá el 16 de diciembre, y también se verá en Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Irlanda, y Austria, entre otros.

En América Latina, 'La bola negra' aterrizará en México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil —donde se estrena el 18 de febrero de 2027— y casi todos los mercados de habla hispana. Estados Unidos la tendrá en cines el 6 de noviembre y, apenas un mes después, Netflix la ofrecerá en exclusiva en el país a partir del 4 de diciembre. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y varios países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Tailandia completan una distribución que aún puede crecer: la propia Goodfellas ha confirmado que quedan acuerdos por anunciar.

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El talento detrás y delante de la cámara

Penélope Cruz y Glenn Close encabezan un reparto de ensueño que incluye a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas. La cinta está dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, los responsables de fenómenos como 'La llamada' o 'Veneno', y producida por Movistar Plus, Suma Content, El Deseo y Le Pacte, con participación de Atresmedia.

El guion parte de una obra inconclusa de Federico García Lorca y se desarrolla en tres épocas (1932, 1937 y 2017), narrando las vidas interconectadas de tres hombres marcadas por la sexualidad, el deseo y la herencia. Rodada en soporte fotoquímico de 35 mm. durante doce semanas en localizaciones de Castilla y León, Cantabria, Andalucía, Madrid y Grecia, la película tiene una factura visual tan ambiciosa como su reparto.

El cine español rara vez consigue una distribución tan masiva: 'La bola negra' se codea con los grandes nombres de la escena internacional.

Por qué 'La bola negra' es una apuesta segura (y por qué da vértigo)

Los Javis no son novatos en esto de cruzar fronteras: con 'Paquita Salas' y 'Veneno' ya demostraron que su sensibilidad conecta mucho más allá de nuestras fronteras. Ahora, el premio en Cannes les da un sello de prestigio que recuerda al de otros directores españoles que dieron el salto internacional tras pasar por la Croisette. El reparto, con dos pesos pesados como Cruz y Close, es una carta de presentación inmejorable para cualquier mercado.

Pero el hype está justificado también por el riesgo. La película aborda temas universales —el deseo, la memoria, el dolor— desde un prisma muy personal, y el listón creativo está alto después del galardón. Movistar Plus apuesta por un estreno en cines amplio antes del desembarco en Netflix en Estados Unidos, una estrategia que combina el prestigio de la sala con el alcance masivo del streaming. Si la cinta responde a las expectativas, podemos estar ante uno de los hitos del año.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. El respaldo de Cannes, un reparto de ensueño y una distribución planetaria que no se ve todos los días. Si la película está a la altura del despliegue, hablamos de un hito. Yo ya estoy contando los días.

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