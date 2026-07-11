El restaurante de Valencia que entra en la Guía Michelin con menú del día a 19,90€

Hay un nuevo bistró en Valencia que acaba de colarse en la Guía Michelin y lo hace con una propuesta que huele a brasa, sabe a mercado y cuesta menos de 20 euros. Se llama Mala Hierba y su menú del día es de esos que todo foodie quiere apuntar en la agenda.

El pasado mes de junio, los inspectores de la guía francesa sumaron este restaurante a su lista de recomendaciones. ¿El motivo? Una cocina honesta, de temporada, donde el fuego es el protagonista absoluto. Y encima, a un precio que parece de otra década.

Por qué Mala Hierba ha conquistado a los inspectores Michelin

Mala Hierba está en el número 11 de la calle Vicente Sancho Tello, a pocos metros del estadio de Mestalla, en pleno corazón de Valencia. Eso sí, su fama ya ha traspasado el barrio. Abrió sus puertas en 2016 de la mano del chef Lester Guillermo López, nacido en Guatemala y formado en Canarias y el País Vasco antes de echar raíces en la ciudad del Turia.

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Lester define su cocina como una cocina de fuego, de producto y de cercanía. No hay grandes artificios, sino el sabor que sale de las brasas y el respeto por lo que ofrece cada estación. Los inspectores Michelin lo resumen así: “Si te gusta la cocina a la brasa y te apetece disfrutarla de otra manera, te recomendamos que te acerques a Mala Hierba, un bistró donde te hacen sentir como en casa”.

Las brasas y el horno Kamado: el corazón del menú

El secreto está en el horno Kamado japonés, una herramienta milenaria que permite cocinar a altas temperaturas y retener el calor de forma excepcional. Con él, el equipo de Mala Hierba elabora desde carnes como el costillar de cerdo ibérico con salsa barbacoa casera o el lomo alto de vaca Black Angus, hasta pescados como la parpatana de atún rojo Balfego o el pulpo. Incluso algunos arroces melosos pasan por este horno milenario.

Pero lo que de verdad hace las delicias en la mesa son sus entrantes. Las alcachofas de la Vega Baja con parmentier de patata trufada, “maravillosas” según Michelin, y las cocas caseras horneadas al momento justifican por sí solas la visita. La barra, con capacidad para apenas 25 comensales, está siempre animada y huele a leña. El menú del día (disponible de martes a viernes a mediodía, salvo festivos y vísperas) sigue esa misma filosofía: primero, segundo y postre o café por 19,90 euros por comensal. Y cambia a diario según lo que dicte el mercado.

Valencia se sube a la brasa: otra recomendación Michelin en 2026

No es casualidad que la guía francesa mire hacia las brasas. En marzo de este mismo año, La Oficina de Carito y Germán (calle del Duc de Calàbria, 16) también se coló en sus páginas. Este local, con raíces argentinas, trabaja igualmente con horno Kamado y parrilla Josper. Su propuesta, desenfadada y canalla, incluye desde una lasaña frita rellena de asado tradicional hasta un gofre con gamba blanca y limón.

El auge de la cocina a la brasa en Valencia tiene dos nombres propios: Mala Hierba y La Oficina. Ambos demuestran que se puede comer con sello Michelin sin que tiemblen las cuentas.

Comerse un menú del día con sello Michelin por menos de 20 euros no es un sueño: es una realidad que pasa por las brasas de Mala Hierba.

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