Dónde ver el eclipse solar de 2026: experiencias gastronómicas en hoteles, bodegas y restaurantes

El 12 de agosto de 2026, España vivirá un eclipse solar total que cruzará la península de oeste a este, y no hay mejor plan que contemplarlo con un buen vino, una cena de estrella Michelin o desde una terraza con vistas al mar. Porque esta vez la astronomía se alía con la gastronomía en experiencias diseñadas para chuparse los dedos mientras el sol desaparece. Apunta estos planes.

Ocho citas gourmet para mirar al cielo

Bodegas Protos (Peñafiel, Ribera del Duero)

En plena Ribera del Duero, Bodegas Protos combina patrimonio, arquitectura y vino en su Menú Eclipse. La jornada arranca con una visita a las galerías subterráneas del siglo XVI y a la bodega de Richard Rogers, sigue con una cata comentada de cuatro vinos (Aire de Protos, Protos 9 Meses, Protos 27 y Carroa) y culmina con el Menú Eclipse en el restaurante Ágora. El momento clave: la observación entre las 19.30 y las 20.30 horas desde las viñas, con gafas homologadas incluidas. Precio: 150 euros por persona. Solo mayores de 18 años y con reserva previa en su web oficial.

Bodegas La Horra (Ribera del Duero)

También en la Ribera, Bodegas La Horra ha preparado una velada íntima con cata de CORIMBO y CORIMBO I, seguida de la observación del eclipse en un espacio con vistas despejadas al oeste y gafas homologadas. Tras el fenómeno, cena gastronómica con música en directo y una botella de CORIMBO por cada dos comensales. Desde 150 euros por persona (175 con visita a la bodega). El aforo es limitado y las plazas se adjudican por orden de reserva en su página.

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La mejor recomendación: reserva ya. Los sitios con horizonte limpio y buena mesa se agotan en días.

CieloAstur (Linares de Proaza, Asturias)

A 730 metros de altitud, entre montañas, CieloAstur propone una Escapada Eclipse de cuatro noches en la Villa del Árbol, una eco villa suspendida con vistas panorámicas. Incluye sesión privada de dos horas en jacuzzi exterior durante el eclipse, botella de champagne Veuve Clicquot para brindar y una cesta gourmet de productos asturianos. Una experiencia romántica pensada para dos. Consulte disponibilidad y precio en su web oficial.

Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara)

El Relais & Châteaux Molino de Alcuneza, en plena Reserva Starlight Cielos de Guadalajara, transforma el eclipse en un plan de tres días con alta cocina y astronomía. Incluye masterclass con monitor Starlight, cena en su restaurante con Estrella Michelin, picnic premium el día del eclipse en un punto de observación natural y, por la noche, jazz, cócteles y observación de las Perseidas. Precio bajo consulta; las reservas suelen volar.

Echaurren (Ezcaray, La Rioja)

Para los que buscan un ambiente más festivo, Relais & Châteaux Echaurren organiza una celebración al aire libre en La Arboleda del Sur, su finca de eventos. Música en directo, comida, bebida y gafas homologadas para vivir el eclipse sin formalidades, justo en una de las mejores ubicaciones de la franja de totalidad. El precio aún no ha sido anunciado; conviene consultar directamente en el hotel.

Vivanco (Briones, La Rioja)

Vivanco cierra al público general y reserva la jornada a solo 180 personas. La experiencia arranca con visitas adaptadas al Museo de la Cultura del Vino y la bodega, con contenidos de astronomía y biodinámica, y una charla de la gerente de la Reserva de la Biosfera. Le sigue un almuerzo de seis pases maridado con vinos premium en el restaurante panorámico, y la observación del eclipse en los jardines con música de saxo en directo. Precio: 170 euros para adultos. Cada asistente debe llevar sus propias gafas. Reserva en la web de Vivanco.

La Torre del Visco (Fuentespalda, Teruel)

Este Relais & Châteaux certificado como Hotel Starlight no puede ver el eclipse completo desde la finca por la geografía del valle, pero recomienda puntos cercanos (a 30-45 minutos) y ofrece un picnic gastronómico con tapas de temporada y productos de la finca para llevar. El físico José Bosch guía la experiencia, y al regreso espera una cena en la terraza del restaurante con Estrella Verde Michelin. Además, la noche coincide con las Perseidas. Precio no detallado; consultar en el hotel.

Gran Hotel Mas d’en Bruno (Priorat, Tarragona)

La Luxury Eclipse & Stargazing Experience de este hotel boutique propone cuatro días de lujo (del 10 al 14 de agosto) con cenas bajo las estrellas, visita a bodega biodinámica Perinet, cata, cena de gala “astro-gastronómica”, y el día del eclipse un showcooking de arroces y traslado al mirador Starlight de las Montañas de Prades para una cena gourmet a cargo de un dos estrellas Michelin. El precio es elevado y se facilita bajo solicitud.

Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa (El Vendrell, Costa Daurada)

Una opción más asequible y playera: el rooftop de este hotel, en primera línea del mar, se convierte en mirador del eclipse con música DJ, cócteles, snacks y vistas abiertas al Mediterráneo. La Eclipse Solar Experience incluye gafas homologadas y cuesta 35 euros por persona. Perfecto para quienes quieran un plan con sal, cielo y un precio que no da vértigo. Reserva en la web del hotel.

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