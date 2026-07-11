Subida salarios 2026: hasta junio los salarios crecen al mismo ritmo que la inflación

Si tienes tu salario regulado por un convenio colectivo, agárrate a esta cifra: tu subida media pactada hasta junio ha sido del 3%, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo. La inflación acumulada en el mismo periodo se ha quedado en el 2,9%, lo que significa que, por ahora, los sueldos y los precios van empatados.

Después de tres años seguidos en los que los trabajadores ganaron poder adquisitivo, este 2026 las cosas se han torcido por culpa del conflicto en Irán. El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado a finales de febrero ha disparado los precios del petróleo y ha encarecido la cadena de suministros global. La buena noticia, de momento, es que los salarios han aguantado el tirón.

El dato del Ministerio: empate técnico en junio

El año empezó con buenas perspectivas. En enero, la subida salarial media pactada rondaba el 2,9% mientras que el IPC interanual se situaba en el 2,3%. Ese colchón de seis décimas prometía otro año de recuperación para el bolsillo de los asalariados, pero la guerra frenó en seco esa tendencia.

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Desde entonces la inflación ha escalado cada mes. En junio ya alcanzaba el 3,2% interanual, y el acumulado desde enero se ha situado en el 2,9%. Como los salarios pactados en convenio han avanzado un 3% de media, el diferencial es mínimo. Apenas una décima separa los sueldos de los precios, así que el poder adquisitivo se mantiene, pero la tranquilidad pende de un hilo.

No todos los convenios son iguales. La cifra del 3% incluye tanto los pliegos firmados en años anteriores y aún vigentes como los nuevos acuerdos rubricados en 2026. Si se miran solo los convenios firmados este año, la subida media pactada se eleva hasta el 3,9%. Eso da algo de esperanza para la segunda mitad del curso: a medida que se renueven más contratos, el incremento salarial medio global podría subir y, con suerte, adelantar de nuevo a la inflación.

Hasta junio, los trabajadores han conservado su poder de compra, pero el equilibrio es frágil y los próximos meses decidirán si se rompe la racha de tres años de ganancia.

Por qué el conflicto de Irán ha frenado la recuperación

El 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sobre Irán que alteró de golpe los mercados energéticos. Los precios del petróleo se dispararon y, con ellos, los costes de producción y transporte. En la práctica, el IPC pasó del 2,3% en enero al 3,2% en junio, un repunte que nadie tenía previsto a principios de año.

Las principales casas de estudios han ido rectificando sus previsiones al alza. Las más optimistas, como Funcas o la Airef, sitúan la inflación media del año en el 3,2%; las más pesimistas, como el Banco de España o BBVA Research, la llevan hasta el 3,8%. Todas coinciden, sin embargo, en que los efectos del shock de precios tardarán meses en diluirse, incluso aunque se consolide el alto el fuego alcanzado a mediados de junio, que por ahora no acaba de cuajar.

A esa incertidumbre se añade la retirada total de las rebajas fiscales que el Gobierno aplicó para amortiguar el golpe de la guerra. Sus efectos no empezarán a notarse en los datos de inflación hasta julio o agosto así que la segunda mitad del año viene cargada de interrogantes.

Qué pasará con tu nómina hasta final de año

Si la inflación sigue instalada por encima del 3% y los salarios no aceleran lo suficiente, 2026 podría cerrar con la primera pérdida de poder adquisitivo desde 2021. Aquel año la brecha entre precios y sueldos superó los cinco puntos, la mayor mordida en décadas. Nadie espera un escenario tan extremo ahora, pero basta con que la diferencia se vaya a uno o dos puntos para que la cuesta de enero de 2027 sea más empinada.

El factor clave será la velocidad a la que se renueven los convenios colectivos con subidas por encima del 3,9%. Si el ritmo de firma de nuevos pliegos se mantiene, es posible que el salario medio pactado siga subiendo hasta alcanzar o superar la inflación a final de año. En cambio, si los precios repuntan más de lo previsto por una escalada del conflicto o por el fin de las ayudas fiscales, el empate actual se romperá a favor de la cesta de la compra.

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La ficha práctica

¿A quién le afecta? A los trabajadores con salario regulado por convenio colectivo, que son la mayoría de los asalariados en España.

A los trabajadores con salario regulado por convenio colectivo, que son la mayoría de los asalariados en España. ¿Cuánto? La subida media pactada hasta junio es del 3%, prácticamente igual que la inflación acumulada (2,9%).

La subida media pactada hasta junio es del 3%, prácticamente igual que la inflación acumulada (2,9%). ¿Qué riesgo hay? Si la inflación sigue por encima del 3%, el poder adquisitivo podría caer en la segunda mitad del año.

Si la inflación sigue por encima del 3%, el poder adquisitivo podría caer en la segunda mitad del año. ¿Dónde consultar? Los datos actualizados de cada mes los publica el Ministerio de Trabajo en su estadística de convenios colectivos.

Los datos actualizados de cada mes los publica el Ministerio de Trabajo en su estadística de convenios colectivos. Letra pequeña: Los convenios firmados este año suben una media del 3,9%; si tu empresa está negociando uno nuevo, es probable que el incremento sea mayor de lo que marca la media general.

El resumen rápido (TL;DR)