El live-action de Naruto inicia su casting mundial para encontrar a Naruto, Sasuke y Sakura

Agárrate, porque el live-action de Naruto que llevamos una década esperando acaba de dar el paso definitivo. Lionsgate ha confirmado la entrada en fase de preproducción y, con el cineasta Destin Daniel Cretton al frente, ha lanzado un casting global para los tres jóvenes ninjas del Equipo 7. Sí, hablamos de Naruto, Sasuke y Sakura. La noticia, adelantada por la propia web oficial de la franquicia, devuelve al mapa uno de los proyectos más ambiciosos de Hollywood para adaptar un manga japonés. Y la pregunta que quema entre los fans ya está sobre la mesa: ¿será el reparto íntegramente japonés o apostará por una mezcla multicultural?

¿Qué dice el comunicado oficial? El Equipo 7 en el punto de mira

Lionsgate acelera la fase de preproducción. Según el comunicado de la web oficial de la franquicia, el estudio se ha puesto en en marcha para encontrar a los actores idóneos que den vida a los protagonistas de la aldea de Konoha. La campaña de casting es mundial y, en palabras del propio Cretton, busca captar 'la esencia global de la serie'. La prioridad es clara: fichar al trío protagonista cuanto antes para arrancar el rodaje.

El director de 'Spider-Man: Un Nuevo Día' asume así las riendas de un proyecto que ha pasado por varias fases de desarrollo frustradas. Esta vez, sin embargo, la maquinaria ya está en movimiento. El comunicado no detalla fechas de rodaje ni de estreno, pero la confirmación de que existe un presupuesto y un plan de casting real permite respirar hondo a quienes temían que la adaptación volviera a caer en el limbo.

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Masashi Kishimoto bendice el proyecto sin reservas. El creador del manga ha compartido unas declaraciones tan emotivas como esperanzadoras: 'Ahora mismo no paran de ocurrirme milagros. Mi trabajo, Naruto, ¡se va a convertir en una película de Hollywood! [...] Tengo muchas ganas de ver todas las batallas que nos traerán los increíbles y apasionados actores'. Con el autor metido en la cocina, el riesgo de descafeinar la historia se reduce considerablemente.

¿Naruto japonés o reparto sin etiquetas? El debate está servido

La campaña mundial ha abierto la caja de los truenos. ¿Debe Naruto ser interpretado por un actor de origen japonés? No hay una respuesta fácil. Por un lado, el manga es japonés y sus raíces culturales son innegables. Por otro, el mundo de Naruto no transcurre en el Japón real, sus personajes no tienen nacionalidades explícitas, y muchos lectores siempre han percibido a Naruto con rasgos occidentales y a Sasuke con un aire más nipón.

El éxito del live-action de One Piece es la mejor brújula. Aquella adaptación de Netflix demostró que un reparto multiétnico puede funcionar a las mil maravillas si se respetan la esencia y la estética de los personajes. En Naruto, la variedad de apariencias es aún mayor: desde Lee, que siempre recordó a un experto en artes marciales chino, hasta Gaara o los miembros de Akatsuki. Limitar el casting a actores japoneses podría ser una restricción innecesaria… y un desperdicio de talento global.

Las adaptaciones que funcionan no calcan el original: lo reinterpretan sin traicionarlo, y el casting es la mitad del camino.

Por qué el hype merece ser alto (y por qué también cauto)

El currículum de Destin Daniel Cretton es una carta de presentación sólida. Su trabajo en ‘Shang‑Chi’ y el inminente ‘Spider‑Man: Un Nuevo Día’ demuestran que sabe manejar acción, corazón y universos de fantasía. Además, la implicación directa de Kishimoto como asesor creativo (algo que no todos los mangakas consiguen en las adaptaciones de Hollywood) es un seguro de fidelidad que pocos proyectos han tenido.

Dicho esto, conviene mantener los pies en el suelo. Las adaptaciones de anime a imagen real son una ruleta rusa: Ghost in the Shell o Cowboy Bebop pincharon por alejarse demasiado del material de origen o por no entender al público. Naruto, con una legión de fans que ha crecido con el ninja rubio, no admite medias tintas. Si el estudio acierta con el Equipo 7 y con el tono —ese equilibrio entre la comedia, el drama y la épica de las batallas— la película puede convertirse en un fenómeno generacional. Si falla, la decepción será mayúscula.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. El proyecto tiene al director adecuado, al creador del manga en modo celebración y un casting global que promete actores apasionados. La incógnita del reparto étnico es el único lunar, pero bien resuelta puede ser un acierto. La peli, si todo va bien, llegará cargada de jutsus y emociones. Ojalá.

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