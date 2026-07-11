Nuevas viviendas en Barcelona: Kronos Homes entrega el residencial O7 en Montjuïc

Si estás buscando vivienda en Barcelona y te interesa la zona de Montjuïc, atento a esto: Kronos Homes acaba de culminar la entrega del residencial O7, un conjunto de 122 viviendas que ha supuesto una inversión cercana a los 35 millones de euros y que acaba de recibir el espaldarazo de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026.

¿Qué incluye el residencial O7 de Montjuïc?

El edificio, proyectado por ADORAS Atelier y desarrollado junto a SOB Arquitectos, se alza en el ámbito de Can Clos, un antiguo polígono industrial que está mutando hacia un barrio residencial. La inspiración no es casual: O7 bebe del legado de Ricardo Bofill, con una arquitectura que apuesta por la claridad volumétrica, la integración en el paisaje de la montaña y una paleta de materiales que busca perdurar en el tiempo.

Las 122 viviendas se distribuyen en tipologías de uno, dos y tres dormitorios, con espacios pensados para aprovechar al máximo la luz natural y las vistas a la ciudad. La promoción incorpora criterios de sostenibilidad tanto en la envolvente del edificio como en las instalaciones, algo cada vez más valorado por los compradores.

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Cada vivienda se ha diseñado con cocinas abiertas, grandes ventanales y terrazas que amplían los metros útiles, una fórmula que recuerda la manera de vivir mediterránea que tanto promovía Bofill en sus obras más icónicas. Los armarios empotrados y los suelos de madera natural son un guiño a la calidad de los acabados.

Además, la vida comunitaria tiene un peso específico en el proyecto: piscina, solárium, gimnasio, zona de coworking y una sala polivalente completan la oferta. No es solo un edificio para vivir, sino un entorno que promueve la interacción entre vecinos, para para el día a día.

Diseño con firma de autor y un guiño a Ricardo Bofill

Rui Meneses Ferreira, presidente de Kronos Homes, ha destacado que “la arquitectura es el hilo conductor de todos nuestros proyectos” y O7 es una muestra tangible de esa filosofía. La fusión entre el estudio ADORAS y SOB Arquitectos ha dado como resultado un conjunto que dialoga con la topografía de Montjuïc y recupera la esencia de la arquitectura mediterránea racionalista, con guiños a las emblemáticas composiciones de Bofill.

Esa apuesta estética ha sido clave para que el residencial figure en la programación oficial de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026. El comité organizador valoró la contribución del proyecto a la regeneración urbana, un argumento que refuerza la idea de que la vivienda también puede ser un motor de transformación de barrio.

La conexión con Bofill y la selección para la Capital de la Arquitectura convierten al residencial O7 en un proyecto que trasciende lo inmobiliario: es una declaración de intenciones sobre cómo construir ciudad.

Regeneración urbana y mercado de vivienda en Barcelona

La llegada de estas 122 viviendas se produce en un contexto de alta demanda en Barcelona, donde los precios del alquiler y la compra siguen al alza. Montjuïc, tradicionalmente asociado a equipamientos culturales y deportivos, está ganando protagonismo como área residencial gracias a operaciones como esta, que recuperan suelo industrial y lo ponen al servicio de la vivienda de calidad.

Con todo, conviene recordar que promociones como O7 se dirigen a un segmento con capacidad de inversión, y no resuelven por sí solas el problema del acceso a la vivienda asequible en la ciudad. La regeneración de Can Clos es una buena noticia, pero el equilibrio entre mercado libre y vivienda protegida sigue siendo una asignatura pendiente en Barcelona.

Por lo pronto, el residencial O7 suma un capítulo más al catálogo de proyectos que, como el plan de vivienda del Ayuntamiento, buscan tejer la trama residencial de la ciudad desde una perspectiva arquitectónica más cuidada. La Capital Mundial de la Arquitectura 2026 dará visibilidad a estas iniciativas, y probablemente anime otras similares en los próximos meses.

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