Dos investigados por la muerte de un perro tras administrarle ibuprofeno sin receta veterinaria

Darle un ibuprofeno a un perro puede ser mortal. Esa es la dura lección de un caso que la Guardia Civil investiga en Gran Canaria, donde dos personas han sido investigadas por la muerte de un animal al que suministraron este antiinflamatorio sin consultar a un veterinario.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Santa Lucía de Tirajana detectó la situación durante una inspección en un establecimiento veterinario de la localidad. Allí encontraron a un perro en un estado clínico de extrema gravedad, con patologías que requerían atención urgente.

El ibuprofeno, un fármaco letal para los perros

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, son extremadamente tóxicos para los perros incluso en dosis pequeñas. En humanos, el ibuprofeno alivia el dolor, pero en los perros puede provocar úlceras gastrointestinales, daño renal agudo e insuficiencia hepática. El metabolismo canino no está preparado para procesar este compuesto.

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Según los informes veterinarios del caso, el perro sufría un proceso compatible con enfermedad renal, anemia severa, e insuficiencia hepática. La administración de ibuprofeno contribuyó a agravar el cuadro. Automedicar a una mascota con fármacos humanos es siempre un error, advierten los especialistas.

Lo que para nosotros es un analgésico común puede convertirse en un veneno para un perro.

El caso de Gran Canaria: un intento de aliviar una inflamación que acabó en tragedia

Antes del ingreso del perro en el centro veterinario, una de las personas relacionadas con su cuidado reconoció voluntariamente que le había suministrado ibuprofeno para tratar una inflamación facial que, presuntamente, se había producido tras el ataque de otro animal. La Guardia Civil investiga ahora a dos responsables por un posible delito de maltrato animal, al detectar también indicios de una omisión prolongada de los cuidados básicos que precisaba el animal.

La investigación del Seprona reveló que el perro presentaba un acusado estado de apatía, ausencia de alimentación espontánea y necesitaba medicación intravenosa continua. Los agentes procedieron a su incautación cautelar y coordinaron su traslado al al centro veterinario especializado. A pesar de los esfuerzos del equipo veterinario, el animal falleció por una parada cardiorrespiratoria mientras permanecía ingresado.

Los especialistas señalaron que la falta de tratamiento prolongado había favorecido la evolución de las patologías hasta una situación crítica. El cuidado responsable no puede esperar: las enfermedades avanzadas requieren atención veterinaria inmediata. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

Automedicar a un animal nunca es la solución: el mensaje que lanzan los veterinarios

Este caso es un recordatorio durísimo de que los animales no son personas pequeñas. El ibuprofeno, el paracetamol y otros medicamentos de uso humano pueden causar intoxicaciones mortales en perros y gatos. La Asociación de Veterinarios Españoles (AVEPA) insiste en que cualquier tratamiento debe ser siempre prescrito por un facultativo después de un diagnóstico correcto.

El sistema de salud animal es claro: si tu mascota tiene fiebre, dolor o inflamación, no recurras a tu botiquín. Llevarla al veterinario es la única opción segura. La prevención y la rapidez pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ante cualquier síntoma, lo mejor es acudir a tu veterinario.

La legislación española, con la nueva Ley de Bienestar Animal, endurece las sanciones por maltrato y abandono, pero la concienciación es la herramienta más poderosa. Compartir información veraz y recordar que no se debe automedicar a las mascotas salva vidas.

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