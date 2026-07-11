Romelu Lukaku sorprende al hablar ocho idiomas con fluidez en el Mundial

Romelu Lukaku ha protagonizado el momentazo viral del Mundial 2026. No por un gol imposible ni por una celebración polémica, sino por una entrevista en la que cambia de idioma con la misma naturalidad con la que otros cambian de peinado. El delantero belga habla ocho lenguas y su español casi perfecto ha dejado a las redes sin palabras. O más bien, con todas las palabras posibles.

Ocho idiomas y ninguno aprendido por casualidad

Hace años que la UEFA viene alertando de que el poliglotismo de Romelu Lukaku no es ninguna leyenda urbana. Antes de las entrevistas previas a los partidos de Champions League, el organismo repartía entre los periodistas una lista con los idiomas que habla cada futbolista. Y el nombre del delantero belga siempre sobresalía del resto. Ocho lenguas: francés, neerlandés (flamenco), inglés, italiano, español, portugués, alemán y lingala, la lengua congoleña que hablan millones en la República Democrática del Congo, lugar de origen de su familia.

Lo que ha asombrado ahora no es tanto la cantidad, sino el nivel. En el vídeo que arrasa en redes, Lukaku se desenvuelve en un español que parece salido de un futbolista criado en LaLiga. No busca las palabras, apenas titubea y encadena frases largas con una soltura que muchos querrían para sí.

Publicidad

Su secreto: hablar con todos en su idioma

Lejos de las clases magistrales, el método de Lukaku es más de andar por casa: hablar con todo el mundo desde el minuto uno. Cada vez que aterriza en un vestuario nuevo se esfuerza en comunicarse con sus compañeros sin intermediarios. Así lo hizo en Inglaterra, en Italia y en cada club donde ha coincidido con futbolistas lusos y sudamericanos. El portugués, por ejemplo, le nació de las largas sobremesas con colegas brasileños.

El italiano fue otro de esos idiomas que domesticó en tiempo récord.

La UEFA ya lo sabía: antes de cada Champions repartía una lista con los idiomas de los jugadores. Y el nombre de Lukaku destacaba por encima de todos.

Tras fichar por el Inter en 2019, apenas necesitó unas semanas para dar entrevistas completas en una lengua especialmente compleja para un neerlandófono. La prensa local se quedó de piedra y su fama de políglota se disparó.

El políglota que rompe el molde del futbolista

El dominio de idiomas es una herramienta infravalorada en el fútbol moderno, pero marca diferencias. Mientras otros futbolistas pasan meses con traductor, Lukaku se integra al instante. Entiende las instrucciones tácticas al segundo, negocia con los árbitros y se gana al vestuario desde el primer entrenamiento. No es casualidad que haya triunfado en ligas tan distintas sin apenas periodo de adaptación.

Comparado con otros políglotas del deporte rey —como Mkhitaryan o Courtois—, el belga suma más idiomas y, sobre todo, un nivel de fluidez que raya lo nativo en varios de ellos. Esa facilidad para cambiar de país sin cambiar realmente de idioma lo convierte en una rareza dentro de la élite.

El chisme en 3 claves (TL;DR)