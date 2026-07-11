No te pierdas la exposición de Tintín en Alicante con la mayor colección de España

Alicante se convierte este verano en el destino perfecto para los amantes del cómic gracias a una exposición única. El Castillo de Santa Bárbara acoge la mayor colección de Tintín que puede verse hoy en España, una muestra que reúne cerca de trescientas piezas llegadas del universo del joven reportero creado por Hergé. La cita, inaugurada hoy mismo, 10 de julio, podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero de 2027 en la sala Taberna de la fortaleza alicantina.

Qué vas a encontrar en esta exposición

El título completo de la muestra, El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara, ya adelanta que el recorrido se ha diseñado como si leyeras los álbumes uno tras otro. No es una acumulación de objetos tras una vitrina, sino un itinerario narrativo organizado por historias: cada espacio agrupa las figuras, vehículos y litografías relacionadas con aventuras como El loto azul, La oreja rota o Objetivo: la Luna.

Entre las piezas más llamativas destacan la reproducción a gran escala del Jeep lunar, el descapotable del capitán Haddock y las delicadas figuras de plomo inspiradas en la felicitación navideña de 1972. El llamado Museo Imaginario reúne, además, figuras de gran formato de los personajes más emblemáticos, y las vitrinas muestran ediciones especiales, calendarios, relojes y objetos de colección que el propietario ha ido atesorando durante más de treinta años.

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El responsable de este tesoro es Enrique Lucas, presidente de Ediciones Plaza, quien nunca planeó convertirse en coleccionista. Él mismo confiesa que todo empezó guardando los álbumes de la infancia y que, poco a poco, las figuras, los calendarios, las agendas y los objetos de segunda mano fueron llenando su casa hasta superar las 550 piezas. Ahora ha decidido compartir una selección de casi 300 con el público y, según reconoce, no habría accedido a exponerla en otro lugar que no fuera el Castillo de Santa Bárbara.

Un diálogo entre la piedra centenaria y las viñetas

La sala Taberna del castillo ofrece un marco singular. Bajo las bóvedas de piedra, las figuras, los vehículos y las litografías parecen adquirir una dimensión distinta. El montaje respeta la voluntad del coleccionista de que el visitante reviva las emociones de los álbumes, y el entorno patrimonial potencia esa sensación de estar caminando dentro de una historia dibujada hace décadas pero que sigue despertando la misma fascinación en lectores de todas las edades.

Jorge Rodríguez, director general de Esatur —la empresa que gestiona las visitas al monumento—, recordó durante la inauguración que llevaban dos años convenciendo a Lucas para que accediera a mostrar su colección. La exposición se enmarca en la apuesta por dinamizar culturalmente el castillo más visitado de la Comunitat Valenciana, que cada año recibe en torno a un millón de visitantes. A esta muestra se sumarán en las próximas semanas otras propuestas, como una exposición sobre los vinos de la D.O. Alicante, conciertos, visitas teatralizadas nocturnas y degustaciones.

Un icono que habla todos los idiomas

No es casualidad que una ciudad con vocación turística como Alicante haya apostado por Tintín. El personaje creado por Hergé pertenece a ese reducido grupo de iconos culturales capaces de atravesar fronteras, generaciones e idiomas sin perder vigencia. El alcalde Luis Barcala, que se declara «friki» confeso del reportero, subrayó que la muestra supone un reclamo de primer orden para los cruceristas —este año se esperan 300.000, 100.000 más que el anterior— y para cualquier visitante, porque difícilmente habrá alguien que no conozca al personaje.

Hay exposiciones que se ven y exposiciones que se recorren con la misma emoción con la que de niño pasabas las páginas de un álbum, y esta pertenece a las segundas.

La universalidad de Tintín, la calidad de las piezas y el cuidado narrativo del montaje convierten esta exposición en una cita imprescindible para aficionados y curiosos. Además, el hecho de que la colección nunca antes se hubiera mostrado públicamente añade un componente de descubrimiento que pocas muestras temporales pueden ofrecer. Si estás planeando una escapada a Alicante este verano o el próximo otoño, visitar la sala Taberna del Castillo de Santa Bárbara merece un hueco destacado en la agenda.

Ficha técnica

Título: El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara.

El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara. Autor o autora: Colección de Enrique Lucas. Personaje creado por Hergé.

Colección de Enrique Lucas. Personaje creado por Hergé. Qué puedes ver: Cerca de 300 piezas entre figuras, vehículos, litografías, recreaciones de escenas y objetos de colección.

Cerca de 300 piezas entre figuras, vehículos, litografías, recreaciones de escenas y objetos de colección. Recinto y ciudad: Sala Taberna del Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Consulta los horarios y las condiciones de acceso en la web oficial del Castillo de Santa Bárbara.