Cuidado con el nombre de usuario de WhatsApp: los estafadores ya lo usan para engañarte

WhatsApp está a punto de estrenar los nombres de usuario, una función pensada para proteger tu número de teléfono y que, según Meta, es el último salto en privacidad. Y aunque Meta lo vende como el escudo definitivo, en Finlandia ya han saltado todas las alarmas.

La compañía anunció el lanzamiento en junio y pidió a los usuarios que reservaran sus nombres con antelación. La idea suena bien: podrás chatear con desconocidos sin dar tu número, como en Telegram, pero bajo el paraguas de confianza de WhatsApp. El problema es que los estafadores ya han encontrado la forma de darle la vuelta.

La promesa de WhatsApp: chatear sin dar tu número

Meta explicó que el número de teléfono es 'personal y está vinculado a muchos aspectos de tu vida'. Por eso, los nombres de usuario serían el broche final para hacer WhatsApp aún más privado, una especie de lista de espera para elegir tu nombre antes que nadie. Según la empresa, los nuevos identificadores se irán activando gradualmente en los próximos meses y cada país recibirá una notificación cuando estén disponibles.

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La cifra de usuarios de WhatsApp supera los 3.000 millones. Con esa base, el baile de nombres será masivo. Meta reconoce que muchos nombres se repetirán, por lo que abrió las reservas con tiempo para que cada cual elija el que más le importe.

Por qué Finlandia ha encendido las alarmas

La agencia finlandesa de ciberseguridad (Traficom) no lo ve todo de color de rosa. Esta semana advirtió de que el nuevo sistema puede aumentar las estafas por suplantación. Un usuario que reciba un mensaje de 'Banco Santander' no podrá saber si el remitente es legítimo o un imitador.

Roni Kokkola, especialista de la agencia, fue claro: 'Aunque las autoridades y otras organizaciones reserven sus propios IDs, la autenticidad del contacto siempre debe asegurarse a través de de los canales oficiales'. El consejo es de manual, pero en la práctica no todo el mundo lo seguirá. Ahí está el riesgo.

Lo que Meta vende como privacidad puede convertirse en el disfraz perfecto para los estafadores.

Estafas en WhatsApp: una historia que se repite

No hace falta ser adivino para ver el precedente. Las estafas en WhatsApp no son nuevas: mensajes del 'hijo que ha perdido el móvil', falsos soportes técnicos o enlaces que instalan malware llevan años circulando. Los nombres de usuario lo que hacen es facilitar la suplantación con una capa extra de credibilidad.

En los últimos años hemos visto desde cuentas falsas de atención al cliente hasta suplantaciones de amigos que pedían dinero urgente, auténticas obras de ingeniería social. Los nombres de usuario abren una trinchera aún más cómoda para los timadores.

El matiz está en que, hasta ahora, el número de teléfono era la base de la identidad. Con los nombres de usuario, cualquiera puede hacerse pasar por una empresa o un conocido sin necesidad de acceder a una línea de teléfono. La línea entre confianza y timo se difumina de golpe.

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Aunque la agencia finlandesa ya ha recomendado a las organizaciones que reserven sus nombres cuanto antes, el aviso es nítido: la responsabilidad de verificar quién está al otro lado recae en el usuario. Y eso, en una app con miles de millones de conversaciones diarias, es una grieta demasiado grande. Meta podría añadir verificaciones de identidad, pero de momento no ha anunciado nada al respecto.

El despliegue de los nombres de usuario acaba de empezar. Veremos si Meta añade más capas de verificación o si, como pasó con otras funciones, la seguridad se queda a medio camino.

Mientras tanto, lo más sensato es desconfiar por defecto y, como dice Kokkola, verificar siempre por otra vía antes de pasar datos sensibles. En internet, lo gratis y lo fácil suele esconder una trampa.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)