Chef Bosquet: 5 ingredientes que nunca faltan en su nevera

Tener la nevera bien surtida sin que se convierta en un caos es el sueño de cualquier foodie. Y si un chef de referencia como Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, te dice cuáles son los cinco ingredientes que nunca faltan en su casa, apunta: boniato, aguacate, frutos secos, huevo y queso.

Lo ha confesado en una entrevista a la revista CLARA, y no es solo una lista: es la clave para improvisar comidas ricas, fáciles y nutritivas sin pasar horas en la cocina. El chef ejecutivo de Naked and Sated ha logrado que preparar platos de diario no sea una odisea; al contrario, sus recetas buscan que cualquiera pueda replicarlas en casa, incluso sin experiencia previa.

Los cinco imprescindibles que nunca fallan

Cuando le preguntaron cuáles serían los cinco productos que elegiría para sobrevivir una semana en la cocina, Chef Bosquet no dudó: “Cinco productos clave serían boniato, aguacate, frutos secos, huevo y queso”. Una combinación que puede parecer simple, pero que da un juego tremendo en el día a día.

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El boniato es su comodín para platos dulces y salados, desde cremas hasta ‘toppings’ para ensaladas; el aguacate, fuente de grasas saludables, se convierte en crema, acompañamiento o protagonista de desayunos. Los frutos secos añaden ese punto crujiente y saciante, mientras que el huevo y el queso son la proteína rápida que resuelve cualquier cena en diez minutos.

Su filosofía es clara: menos es más. “Soy muy defensor de las recetas fáciles, sobre todo de cara al público, ya que cuanto más ingredientes tiene una receta es más difícil que se animen a prepararlas”, explica en la entrevista. Y añade que si la materia prima es buena, no hace falta mucha cosa más: “un buen pescado o una buena carne necesitan poco acompañamiento”.

Cómo comer bien en verano sin sudar la camiseta

Con el calor, a casi todos nos da pereza meternos entre fogones. Chef Bosquet lo tiene claro: la planificación es la clave. “Lo mejor es la planificación, algo que hay que tener en cuenta todo el año, pero especialmente en verano. Solemos hacer planes de tarde y muchas veces llegamos sin tiempo de cocinar para la hora de la cena”, cuenta. Su consejo es tener algo casi preparado para solo calentar y comer.

Entre sus platos estrella para el estío, destaca las ensaladas con tomates de verdad, un buen aguacate, proteína al gusto –huevo duro, atún en conserva o queso fresco–, vegetales y un toque de fruta: fresas, sandía, melón o mango. Todo aliñado con hierbas frescas y una vinagreta cítrica con aceite de oliva virgen extra. Una cena lista en 15 minutos y para chuparse los dedos.

Y si hablamos de un ingrediente que da mil posibilidades en verano, el chef lo tiene claro: la sandía. “En casa la utilizamos para hacer helados, batidos, limonadas, la añadimos en ensaladas o macedonias y es de los alimentos que más te van a mantener hidratado”, asegura. Toda una declaración de intenciones.

La filosofía Bosquet: sencillez, cariño y cero milagros

Uno de los grandes atractivos de Roberto Bosquet es que no vende humo. Sus recetas no prometen milagros, pero sí algo mucho más realista: que cualquiera, con un poco de tiempo y ganas, pueda cocinar en casa platos atractivos y más nutritivos que sus equivalentes del supermercado. Evita los ultraprocesados siempre que puede y apuesta por recrear versiones caseras de productos que solemos comprar hechos.

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¿Un ejemplo? Un donut. En lugar de recurrir a bollería industrial, enseña a prepararlo con ingredientes naturales, sin azúcar refinado. El resultado no es solo más saludable, sino también más consciente: sabes exactamente qué estás comiendo. Y además, como no incluye técnicas imposibles ni listas interminables, cualquiera puede atreverse.

Cocinar con pocos ingredientes no significa renunciar al sabor, sino todo lo contrario: si la materia prima es buena, el plato se defiende solo.

Para Bosquet, el truco de de verdad está en el cariño: “Si tú estás presente durante cada segundo que estás cocinando, el resultado va a ser mucho mejor. El cariño se nota y es la clave”. Y no es una frase hecha: sus consejos prácticos, como desgrasar un sofrito sin necesidad de añadir vino (basta con un líquido, alcohólico o no) o no enharinar la carne para dorarla, demuestran que la cocina sencilla puede ser perfecta.

No es de extrañar que sus recetas arrasen en redes: en su perfil de Instagram y en plataformas como YouTube, miles de personas replican sus platos y comparten sus resultados. La clave está en que sus recetas son replicables; no requieren habilidades de chef profesional ni electrodomésticos sofisticados, solo ganas de comer bien.

Con esta lista de cinco básicos –boniato, aguacate, frutos secos, huevo y queso– y un poco de planificación, la nevera se convierte en el mejor aliado para comer bien, bonito y barato. Como él dice, el mejor truco es aprovechar al máximo el tiempo en la cocina: mientras algo se hornea, puedes tener otra cosa en la sartén, y así adelantar comidas. Porque la cocina fácil no está reñida con el sabor, y Chef Bosquet lo demuestra a diario.

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