Exposiciones en La Virreina Barcelona: Juana Dolores y Frederic Amat, comisariadas por Valentín Roma

Barcelona suma estos días dos propuestas expositivas que conviene no perderse en La Virreina Centre de la Imatge. La escritora y performer Juana Dolores presenta su primer trabajo en un museo con 'Declaració d'amor a Lenin', mientras que el artista visual Frederic Amat despliega 'Vuit', un diálogo con ocho grandes escritores. Ambas muestras, comisariadas por el flamante director del MACBA, Valentín Roma, pueden visitarse hasta el 1 de noviembre de 2026.

Dos miradas, un mismo espacio expositivo

La Virreina propone un recorrido doble que, a simple vista, parece transitar caminos distintos. Por un lado, la irreverencia política y poética de Juana Dolores, que convierte el amor en un arma de insurrección. Por otro, la sensibilidad pictórica y literaria de Frederic Amat, que tiende puentes entre la imagen y la palabra. Sin embargo, ambas comparten un hilo conductor: la convicción de que el arte y la cultura son espacios de resistencia y amistad.

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La exposición de Juana Dolores ocupa una sala donde se despliega su universo personal: un filme de 26 minutos que da título a la muestra, un espejo fragmentado en 24 cuadrados —cada uno dedicado a un revolucionario de la historia— y un collage íntimo construido con cartas, fotos, dibujos y textos de su archivo. Dolores defiende un amor que no rehúye el conflicto ni la insolencia, y que rechaza la domesticación burguesa del sentimiento.

Juana Dolores y el amor como provocación

Para Juana Dolores, declarar su amor a Lenin en pleno 2026 es un acto de provocación calculada. En sus propias palabras, 'no se puede separar el trabajo manual del intelectual, y entender que esto estaba asediado por un modelo que quiere hacernos creer que la única vida mejor a la que puede aspirar la clase trabajadora es la vida de los ricos me ha afectado mucho desde pequeña'. La artista, conocida por su escritura y sus performances incendiarias, traslada ahora al formato expositivo esa misma carga política.

El filme central, de 26 minutos, utiliza la simbología de la entrega de armas de ETA para hablar de rendición y transformación. Junto a él, el espejo de los 24 revolucionarios —desde Rosa Luxemburgo hasta Che Guevara— funciona como un autorretrato múltiple que invita al espectador a reflejarse. Dolores insiste: 'La exposición trata sobre el concepto que, para amar, se tiene que odiar. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con los discursos de odio. Hablemos de resentimiento, de rencor y expresémonos con insolencia'.

Amar con insolencia y reivindicar la revolución: dos propuestas artísticas que convierten La Virreina en un espacio de resistencia cultural.

Frederic Amat: ocho escritores y un infinito azul

En las salas contiguas, Frederic Amat despliega 'Vuit', una exposición que toma su nombre del número ocho, símbolo del infinito, y de la cifra de escritores con los que ha dialogado a lo largo de su carrera. Las paredes, pintadas de un azul profundo que el artista eligió para dar sensación de hondura, acogen serigrafías, láminas originales, fotografías, libros, carteles y pequeños films.

La selección de autores es tan diversa como reveladora: J.V. Foix, Mark Strand, Octavio Paz, Chantal Maillard, Juan Benet Guillermo Cabrera Infante, Lawrence Ferlinghetti y Juan Goytisolo. Cada uno ha acompañado a Amat en distintos momentos, y ahora sus universos se entrelazan en un mismo espacio. El artista lo explica con una imagen muy gráfica: 'La pintura es una manta que te abraza, y en momentos de ignominia como los que estamos viviendo, creo que esa manta de la amistad que pueden dar el arte y la poesía puede ser el camino con más dignidad'.

Entre todas las piezas destaca 'Al filo', un metraje realizado con la poeta y filósofa Chantal Maillard. Grabado en la carretera de Colmenar de los Montes de Málaga, el film condensa esa alianza entre imagen y palabra que vertebra toda la exposición. Amat, además, deja una frase que resume su propósito: 'Dicen que somos 60% agua; me gustaría que ese otro 40% fuéramos poesía y amistad'.

Valentín Roma, el comisario que conecta dos mundos

La mano de Valentín Roma, que asumió recientemente la dirección del MACBA, se nota en la coherencia del proyecto. Comisariar dos exposiciones tan distintas pero complementarias en La Virreina es una declaración de intenciones: el museo de arte contemporáneo de Barcelona quiere tender puentes con la creación más viva, la que nace del cruce entre literatura, performance, cine y pintura. En un momento en que los discursos polarizados exigen respuestas contundentes, tanto Juana Dolores como Frederic Amat ofrecen su particular forma de resistencia. Y La Virreina, con su apuesta, demuestra que los centros de arte pueden ser espacios de pensamiento crítico y de celebración de la amistad.

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Si te interesa visitar cualquiera de las dos muestras, puedes consultar horarios y acceso en la web oficial de La Virreina Centre de la Imatge. Ambas permanecerán abiertas hasta el 1 de noviembre de 2026.

Ficha técnica