El precio de la vivienda en Madrid sube un 10,7%: así queda el metro cuadrado de cara a 2026

Comprar una vivienda en Madrid se ha encarecido un 10,7% en el último año. El metro cuadrado en la Comunidad de Madrid ya roza los 3.333 euros, según el último informe de Gesvalt del segundo trimestre de 2026.

La brecha con la media nacional es abismal mientras en España el metro cuadrado se sitúa en 2.041 euros, en Madrid casi se duplica. La región se consolida como la tercera más cara del país solo superada por Baleares (3.455 €/m²) y Guipúzcoa (3.355 €/m²).

¿Qué está pasando con los precios en Madrid?

En la ciudad de Madrid, la presión es aún mayor: el precio medio asciende a 4.441 euros por metro cuadrado, según los datos de Gesvalt. Es la segunda capital más cara de España, solo por detrás de Donostia-San Sebastián (4.815 €/m²) y por delante de Barcelona (4.151 €/m²).

Publicidad

Así queda el metro cuadrado y lo que cuesta una vivienda tipo

Este encarecimiento del 10,7% interanual supone que, si miramos el tique de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, la factura asciende a 299.970 euros de media en la Comunidad de Madrid. Es decir, 28.980 euros más que hace tan solo un año.

Aunque la capital concentra los precios más altos, el encarecimiento se extiende por toda la región, impulsado por una demanda que no encuentra suficiente oferta. La Comunidad de Madrid es, además, uno de los mercados con mayor actividad promotora: concentra el 14,3% de los visados de obra nueva a nivel nacional, solo por detrás de la Comunidad Valenciana.

El ladrillo madrileño sigue imparable: comprar una vivienda media cuesta casi 300.000 euros, un 10,7% más que hace un año, y la brecha con la media nacional sigue ensanchándose.

Los distritos donde más sube la vivienda (y la presión se desplaza)

El incremento ya no se limita a las zonas más céntricas. Según los datos, las mayores subidas interanuales se registran en distritos del sur y la periferia: Villaverde lidera con un incremento del 26,4%, seguido de Usera (+21,3%), Puente de Vallecas (+20,7%) y Moratalaz (+20,5%). Esto refleja el traslado de la presión de la demanda hacia áreas que hasta hace poco eran más asequibles.

El alquiler también marca máximos

El mercado del alquiler no se queda atrás. La renta media en la Comunidad de Madrid se sitúa en 22,70 euros por metro cuadrado al mes, un 7,4% más que el año pasado. Madrid se mantiene entre las provincias más caras para alquilar, junto a Barcelona y Baleares, todas por encima de los 20 €/m²/mes.

Análisis: ¿por qué sigue subiendo y qué esperar en 2026?

Varios factores explican esta tendencia. Por un lado, la oferta de vivienda nueva no absorbe la demanda, especialmente en la capital y su área metropolitana. Aunque la actividad de visados de obra nueva es alta —Madrid concentra el 14,3% del total nacional—, los tiempos de entrega y la falta de suelo finalista en zonas céntricas mantienen la tensión en los precios.

Además, el encarecimiento del alquiler empuja a muchos hogares a intentar comprar, lo que añade más presión al mercado de compraventa. Mientras los tipos de interés se mantengan estables y el empleo resista, los precios no darán tregua a corto plazo. La gran incógnita es si las nuevas promociones en marcha lograrán aliviar algo el mercado en 2027.

🏠 Las llaves de la noticia