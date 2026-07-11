Eclipse solar total en León: cómo verlo y dónde dormir en la mejor escapada del año

Faltan apenas unas semanas para que el día se convierta en noche en plena tarde. El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 va a ser uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes que veremos en décadas, y España está en primera fila. La franja de totalidad cruzará de noroeste a sureste, y la provincia de León se perfila como una de las mejores zonas para observarlo. Con cielos limpios de contaminación lumínica y un paisaje que invita a la desconexión, la escapada perfecta está más cerca de lo que imaginas.

Yo ya he reservado mi rincón ideal en un pequeño pueblo de la Maragatería, a solo seis kilómetros de Astorga. Se trata de Santa Catalina de Somoza, un enclave de apenas 50 habitantes que el 12 de agosto se convertirá en un observatorio improvisado para viajeros llegados de toda España. Aquí te cuento cómo planificar tu propia ruta, dónde dormir y qué no puede faltar en la mochila para vivir el eclipse del siglo.

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Por qué León es el lugar perfecto para ver el eclipse del siglo

El eclipse solar total solo se verá en su fase completa a lo largo de una estrecha banda que atraviesa el norte del país, desde Galicia hasta el Mediterráneo. Comunidades como Mallorca, el norte de Valencia, Zaragoza, Vizcaya o A Coruña disfrutarán de unos minutos de oscuridad en pleno día. Sin embargo, la provincia de León ofrece dos ventajas que la convierten en un destino especialmente goloso: sus cielos despejados en agosto y la escasa contaminación lumínica de la comarca de la Maragatería.

A diferencia de las zonas costeras, donde la humedad puede jugar una mala pasada, en el interior de Castilla y León las probabilidades de un cielo raso son más altas. Además, los pueblos de la zona, como Santa Catalina de Somoza o el cercano Astorga, están lo suficientemente alejados de las grandes ciudades para garantizar una observación nítida del fenómeno. Si buscas una experiencia inmersiva, este es el lugar.

El hotel rural de Santa Catalina de Somoza: así es el alojamiento que ya he reservado

Después de analizar varias opciones, mi decisión fue clara: el Hotel Rural Via Avis, un alojamiento con encanto que parece pensado para una ocasión como esta. Ubicado en una casa señorial del siglo XVIII restaurada, combina la arquitectura tradicional maragata con todas las comodidades modernas. Ha sido reconocido varios años como el hotel rural más acogedor de España en los premios Traveller Review Awards de Booking, y no es difícil entender por qué.

El hotel cuenta con solo seis habitaciones, todas con una decoración cálida y elegante. Los espacios comunes —un gran salón con chimenea, una biblioteca y un patio interior— invitan a relajarse antes y después del gran momento. Además, el hotel cuenta con con wifi gratuito, aparcamiento y un desayuno muy valorado por quienes ya lo han visitado. El entorno, a los pies del Camino de Santiago Francés, es ideal para rutas de senderismo o paseos en bicicleta mientras esperas el eclipse.

Lo realmente decisivo es su ubicación. Al estar en plena naturaleza, lejos del bullicio de los núcleos urbanos, el cielo nocturno desde Via Avis es un espectáculo por sí mismo. Las noches de la Maragatería ofrecen una de las mejores vistas del firmamento en la península, lo que convierte cualquier estancia aquí en una experiencia astronómica, incluso si no hay eclipse.

El eclipse del 12 de agosto no se repetirá en décadas: reservar con antelación y elegir un rincón con cielos despejados es la clave para llevarse un recuerdo de por vida.

Consejos prácticos para no perderse el eclipse (desde cualquier punto de España)

Llegar hasta Santa Catalina de Somoza no es complicado. Si viajas en coche, la localidad está a unos 6 kilómetros de Astorga, bien comunicada por la A-6 y la N-120. Desde Madrid, el trayecto en coche ronda las 3 horas y media, mientras que desde ciudades del norte como Bilbao o Santander apenas se superan las 2 horas. Para quienes prefieran el tren, la estación de Astorga recibe servicios de media distancia de Renfe y está a un corto trayecto en taxi del hotel. Puedes consultar horarios y tarifas en la web oficial de Renfe.

En cuanto al equipaje, hay dos imprescindibles que no pueden faltar: unas gafas homologadas para eclipses (las normales de sol no sirven) y una buena dosis de paciencia. La fase total durará apenas un par de minutos, así que conviene llegar al punto de observación elegido con varias horas de antelación para encontrar el mejor sitio, montar el trípode si llevas cámara y familiarizarte con el entorno. Aunque agosto suele ser caluroso, al anochecer repentino la temperatura puede bajar, por lo que una chaqueta ligera no está de más.

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Los alojamientos en la zona ya están al límite de su capacidad. Si quieres asegurarte un lugar, la recomendación es reservar cuanto antes y no confiar en encontrar algo a última hora. La escapada al eclipse de León puede ser uno de esos viajes que se recuerdan toda la vida.

✈️ La hoja de ruta