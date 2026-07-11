Netflix recupera la prueba gratuita en España tras seis años sin ofrecerla

Netflix ha sorprendido al volver a ofrecer un mes gratis en España, después de haber eliminado esta opción en 2020. La promoción, solo para nuevos suscriptores, busca reactivar las altas en pleno verano.

Así funciona la prueba gratuita de Netflix en España

La prueba gratuita está disponible solo para nuevos suscriptores , y sin permanencia. Si en algún momento has sido usuario de Netflix, aunque estés de baja, no puedes optar. La plataforma no pide contraseña ni datos personales, pero sí un correo electrónico para enviar un enlace de activación que caduca a los 15 minutos.

Necesitas seleccionar uno de los planes, incluido el Premium con 4K, HDR y cuatro dispositivos simultáneos (21,99 euros al mes). El peligro: te pide un método de pago. No cobran nada durante el mes de prueba, pero si no cancelas, al término del periodo te facturan la cuota automáticamente. La buena noticia es que Netflix envía un recordatorio tres días antes para que puedas darte de baja sin sustos. Puedes consultar los planes en la web oficial de Netflix.

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Por qué Netflix recupera ahora la prueba gratuita

La compañía lleva varios años encadenando subidas de precio que han provocado rechazo entre los usuarios. La decisión de retirar el periodo de prueba en 2020 coincidió con un crecimiento explosivo de suscriptores durante la pandemia. Ahora, con una competencia feroz y un ritmo de altas más lento, reactivar la prueba gratuita es una estrategia para captar nuevos usuarios que aún no se deciden.

En plena guerra del streaming, ofrecer un mes gratis es la mejor estrategia para convertir en suscriptores a los que aún no han dado el paso.

El precedente: cómo la caída de suscriptores ha llevado a Netflix a cambiar de táctica

El año pasado, la plataforma perdió suscriptores por primera vez en una década y eso ha obligado a replantearse muchas políticas. La llegada de la cuenta compartida de pago y la subida del plan con anuncios no han sido suficientes para frenar la fuga. Recuperar la prueba gratuita en pleno verano, cuando el consumo de streaming aumenta, es un movimiento que busca repetir el efecto de otras épocas doradas.

No es la única plataforma que ha vuelto a los periodos de prueba: HBO Max y Disney+ también han ofrecido promociones similares en el último año. La diferencia es que Netflix nunca había apostado tan fuerte por recuperar el gancho del mes gratis. El tiempo dirá si la jugada funciona, pero el hecho de exigir un método de pago puede disuadir a los más recelosos.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. Tener un mes entero de Netflix sin pagar es una oportunidad de oro, sobre todo para los que aún dudan. El requisito del método de pago y la cancelación manual restan puntuación, pero la oferta en sí es un caramelito veraniego.

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