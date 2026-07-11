Kristin Cavallari desata la polémica: sus hijos viajan en turista mientras ella va en primera clase

Kristin Cavallari ha soltado en un pódcast que sus hijos viajan en turista mientras ella descorcha el champán en primera, y las redes arden.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una confesión de la ex estrella de Laguna Beach que ha puesto a medio internet a discutir sobre clases sociales en un avión. No es un beef, pero tiene a todo el mundo opinando: ¿lección de humildad o exhibición de privilegio?

¿Qué ha dicho exactamente Kristin Cavallari?

La exmujer de Jay Cutler y madre de tres hijos —Camden, de 13; Jaxon, de 12, y Saylor, de 10— fue al pódcast Aspire with Emma Grede y explicó su particular método para enseñarles el valor del dinero. Con total naturalidad, soltó: «Ellos vuelan en coach, yo viajo en primera clase». Y añadió que, desde que los niños tienen edad para volar solos, lo aplica a rajatabla: «Les digo: 'Adiós, chavales, pasadlo bien ahí atrás'. Van a estar bien, es bueno para ellos».

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Para reforzar la idea, cuenta que el verano pasado sus dos hijos varones montaron pequeños negocios: uno lavaba ventanas y el otro, cubos de basura. Lo que deja caer es muy claro: «Este es mi dinero, no el vuestro». Una filosofía que, según ella, funciona en su casa aunque admite que en la crianza «no hay una talla única».

La entrevista completa, en su perfil de Instagram, ya ha disparado un aluvión de reacciones.

Por qué se ha liado la de Dios en redes

En Reddit, el comentario más votado sentencia: «Nunca entenderé esta lógica estúpida. Es como decir: mis hijos duermen en una tienda en el jardín porque ellos no se han comprado su propia casa. Señora, son TUS hijos, ¿por qué tienen que ganarse algo que tú disfrutas a diario?». Alguien añadió que, si quiere mantenerles humildes, podría volar con ellos en turista: «Está creando un extraño sistema de clases dentro de su propia familia».

Otras voces se preocupan por la seguridad o la supervisión: «Me daría pena tener 10 años y que mi madre no quisiera sentarse a mi lado en un avión». Y hay quien teme la gestión de tres preadolescentes sin un adulto cerca: «No hagas que otra persona tenga que lidiar con tus tres hijos».

La madre que vuela en primera mientras sus hijos van en turista ha conseguido que todo el mundo dé su opinión en menos de 24 horas.

Sin embargo, no todo es crítica. Algunos entienden el mensaje de fondo: «Veo lo que intenta, y probablemente sea una buena lección para niños increíblemente ricos», escribió un usuario. Pero la mayoría cree que la medida rozó el exceso de frialdad. «Esto no ha aterrizado como ella esperaba», zanjó otro.

El debate de la crianza entre privilegios y realidad

Kristin Cavallari no es la primera celebrity que impone límites drásticos para que sus hijos no crezcan desconectados del esfuerzo. El debate resucita cada pocos meses: desde la herencia cero de algunos millonarios hasta el «sueldo» que cobran los chavales por tareas domésticas. Aquí la novedad es la literal separación de clases a 10.000 metros de altura. Lo que para ella es pedagogía, para buena parte del público es un golpe de clasismo disfrazado de disciplina.

La anécdota deja una pregunta abierta: ¿es preferible criar a hijos que viajan en turista con la lección aprendida, o sentarse a su lado y enseñarles con el ejemplo cotidiano? Milimétricamente, la polémica seguirá viva mientras la madre, en primera, disfrute del menú y los pequeños apañen las turbulencias en la fila 28.

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