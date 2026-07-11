Los salarios bajo convenio subieron un 3,01% en junio, pero la inflación los superó

Si trabajas bajo convenio, tu sueldo subió de media un 3,01% en junio, pero la inflación alcanzó el 3,2%. Eso significa que, en la práctica, estás perdiendo poder adquisitivo. No importa que la cifra sea ligeramente mayor que la del mes pasado: el aumento no compensa la subida del coste de la vida.

Los datos, actualizados este viernes por el Ministerio de Trabajo, muestran que la subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos fue del 3,01% hasta junio. Desde enero, la tendencia es al alza —empezó en el 2,87%—, pero el ritmo sigue siendo insuficiente para alcanzar la inflación interanual del 3,2%.

Es habitual que durante los primeros meses del año las subidas salariales sean moderadas, porque el número de convenios negociados es menor. A medida que avanza el año y se cierran más acuerdos, los incrementos suelen elevarse. Pero en 2026 hay un factor extra: no existe un acuerdo marco que sirva de guía. El V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que durante tres años marcó referencias salariales, expiró en 2025 y, hasta ahora, sindicatos y patronal no han renovado ese consenso.

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Subida salarial del 3,01%: por qué te comes la inflación

La subida del 3,01% no te saca de pobre. Con una inflación del 3,2%, el salario real cae un 0,19% respecto al año anterior. Dicho en román paladino: aunque tu nómina suba, lo que puedes comprar con ella es un poquito menos. Y ese es el dato clave.

Por tipo de convenio y sector: quiénes suben más y quiénes menos

La subida no es uniforme. Los trabajadores bajo convenio sectorial vieron un incremento medio del 3,05%, la mayor de todas. En los convenios de empresa, la subida fue del 3,01% mientras que los de grupo de empresa se quedaron en un 2,26%.

Por ramas de actividad, el sector servicios lideró con un 3,04%, seguido de la construcción (3%). La industria subió un 2,97% y el sector agrario, el más rezagado, solo un 2,68%. Si trabajas en el campo, la pérdida de poder adquisitivo es aún más acusada.

Las subidas son dispares: el sector servicios y la construcción tiran del carro, mientras el campo se queda muy atrás.

La tabla de salvación: las cláusulas de garantía salarial

Hay una excepción que puede cambiarte las cuentas: las cláusulas de garantía salarial. De los 2.597 convenios vigentes en junio, 782 incluyen este mecanismo, que permite revisar los salarios al alza si la inflación supera lo pactado. Esto protege a unos 3,3 millones de trabajadores, de los 8,2 millones que están bajo convenio.

Además, aproximadamente un tercio de esos 3,3 millones cuentan con efectos retroactivos: si se activa la cláusula, cobrarán la diferencia desde enero. Eso sí, no todos los convenios la tienen, así que conviene revisar el tuyo.

Sin brújula: el contexto de la negociación colectiva en 2026

La negociación colectiva en 2026 avanza sin la red del AENC, que guió los incrementos anteriores. Sin una referencia salarial consensuada entre los agentes sociales, cada sector negocia por su cuenta, y la dispersión de subidas puede aumentar. De momento, el dato general muestra una leve mejora sobre mayo (3%), pero el verdadero test llegará cuando se cierren los grandes convenios de empresa y sector, que suelen empujar la media al alza en la segunda mitad del año.

La pregunta que planea es si los salarios alcanzarán la inflación antes de que acabe 2026. Por ahora, la respuesta es no. La ausencia de pacto puede fragmentar aún más las cifras y, sin cláusula de revisión, el bolsillo de millones de trabajadores seguirá perdiendo fuelle.

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La ficha práctica

¿Cuánto han subido los salarios? De media, un 3,01% en los convenios colectivos hasta junio.

De media, un 3,01% en los convenios colectivos hasta junio. ¿Cómo se compara con la inflación? La inflación interanual fue del 3,2%, por lo que el poder adquisitivo baja.

La inflación interanual fue del 3,2%, por lo que el poder adquisitivo baja. ¿A quién afectan estos datos? A 8,2 millones de trabajadores bajo convenio, de los cuales 3,3 millones cuentan con cláusula de garantía salarial.

A 8,2 millones de trabajadores bajo convenio, de los cuales 3,3 millones cuentan con cláusula de garantía salarial. ¿Qué sectores suben más? Servicios (3,04%) y construcción (3%). Agricultura, el que menos (2,68%).

Servicios (3,04%) y construcción (3%). Agricultura, el que menos (2,68%). ¿Hay fecha de revisión? Los convenios vigentes pueden revisarse si incluyen cláusula; en 2026, al no haber AENC, no hay referencia salarial pactada.

El resumen rápido (TL;DR)