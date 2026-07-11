La exposición 'La Albufera' en el IVAM: gratis los domingos y miércoles por la tarde con Sorolla

Si crees que ya lo has visto todo en Valencia, espérate: el IVAM estrena una exposición que te va a enamorar de la Albufera. 'La Albufera', abierta desde el 8 de julio y hasta el 18 de octubre, recorre la historia del parque natural con obras de Joaquín Sorolla, Gustave Doré y otros creadores.

La muestra ofrece un viaje artístico desde el siglo XIX hasta hoy, y es gratis los miércoles de 16:00 a 19:00 y los domingos todo el día. Para el resto de jornadas, la entrada general cuesta solo 5 euros y da acceso a todas las salas del museo.

Un paseo artístico por la Albufera desde el siglo XIX

El Instituto Valenciano de Arte Moderno ha reunido más de un centenar de piezas —entre pinturas, dibujos, grabados y fotografías— que muestran cómo el humedal ha sido fuente de inspiración y de vida para varias generaciones. Desde la mirada idealizada de los artistas del XIX, que retrataron la laguna como un paraíso casi virgen, hasta la realidad actual marcada por el turismo y las movilizaciones ciudadanas para proteger el entorno.

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La exposición se articula en varios bloques temáticos. Arranca con la romantización del paisaje, donde los pintores encontraron en las puestas de sol, las barcas y las barracas un motivo recurrente. Después salta a los usos agrícolas y pesqueros, con imágenes que documentan la siembra de arroz y la pesca tradicional. Y llega hasta nuestros días, con fotografías contemporáneas que reflejan la presión urbanística y las reivindicaciones para mantener este espacio único.

La Albufera no es solo un lugar: es un sentimiento que los valencianos llevan dentro, y esta exposición consigue ponerle imagen y emoción.

Sorolla y Gustave Doré, las estrellas de la muestra

Entre los muchos artistas presentes, dos nombres brillan con luz propia: Joaquín Sorolla y Gustave Doré. El pintor valenciano, que inmortalizó la luz del Mediterráneo, dedicó varias obras a la Albufera, capturando sus aguas tranquilas y la vida de sus gentes. Por su parte, el ilustrador francés Gustave Doré, conocido por sus grabados literarios, visitó Valencia en en el siglo XIX y dejó imágenes de una fuerza casi mágica del humedal.

Las obras de Sorolla transmiten una serenidad que engancha. El museo las ha colocado en un diálogo directo con las de Doré, creando un contraste fascinante. También hay espacio para artistas contemporáneos que revisitan el paisaje con ojos críticos, aportando una capa de reflexión que convierte la visita en algo más que una exposición de arte.

Uno de los puntos fuertes es que la muestra no se limita a colgar cuadros en la pared: hay instalaciones, proyecciones y documentación histórica que te sumergen en el ecosistema y la cultura de la Albufera. Perfecta para ir con la familia, en pareja o simplemente para regalarse una tarde de arte sin prisas.

Entradas, horarios y cómo verla sin gastar ni un euro

La exposición 'La Albufera' puede visitarse en el IVAM (calle Guillem de Castro, 118, Valencia) hasta el 18 de octubre. El horario general es de martes a domingo de 10:00 a 20:00, aunque conviene consultar la web del museo para posibles cambios.

La buena noticia: la entrada es gratuita los miércoles de 16:00 a 19:00 y los domingos todo el día. El resto de jornadas cuesta 5 euros, un precio más que razonable que además te permite recorrer el resto de colecciones del IVAM. Puedes adquirir las entradas en taquilla o a través de la web oficial del museo; para los días de acceso libre no hace falta reserva.

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