Ayuda urgente para los animales del incendio de Los Gallardos: cómo donar y acoger

Si hay una imagen que retrata la crudeza de un incendio forestal es la de los animales que lo pierden todo en cuestión de minutos. En el devastador incendio de Los Gallardos (Almería), que ya se ha cobrado 12 vidas humanas y mantiene a 23 personas desaparecidas, decenas de perros, gatos y otros animales han quedado sin refugio y necesitan ayuda urgente.

¿Qué necesitan los animales afectados con más urgencia?

La Asociación Animalista Eleos está liderando buena parte de la respuesta sobre el terreno y ha hecho un llamamiento claro: se necesita material de primera necesidad para atender a los animales rescatados del fuego. La lista de prioridades incluye transportines, jaulas comida para perros y gatos, correas y empapadores.

El punto de recogida está en el IES Mediterráneo de Garrucha, junto al pabellón deportivo, y permanece abierto todos los días a partir de las 17:00 horas. Si vives cerca o puedes desplazarte, cualquier donación de estos productos es bienvenida. Además, cualquier persona con tiempo y ganas puede ayudar en la logística de recogida y distribución del material en el punto habilitado.

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Casas de acogida: la ayuda más valiosa para los animales rescatados

Más allá del material, lo que más necesitan ahora mismo estos animales es un techo temporal. La Asociación Eleos pide a cualquier persona que resida en la zona y disponga de espacio que considere la acogida temporal de perros, gatos o incluso aves. Si puedes acoger, contactad con ellos directamente a través de su perfil de Instagram. La protectora recuerda que cualquier ayuda, por pequeña que parezca, suma en una emergencia de esta magnitud.

La acogida temporal es una de las formas más directas de aliviar la presión que sufren las protectoras locales y, sobre todo, de devolver un poco de calma a un animal que ha vivido una experiencia traumática. No hace falta comprometerse para siempre: ofrecer una cama, comida y cuidado durante unos días marca una diferencia enorme.

Los animales no entienden de incendios ni de emergencias: solo sienten miedo y necesitan a alguien que les tienda una mano. Cada acogida es una segunda oportunidad.

La prevención, la gran aliada ante desastres como este

Mientras la ayuda de urgencia sigue en marcha, la tragedia de Los Gallardos nos deja una lección que no podemos ignorar: tener un plan de evacuación para nuestras mascotas es fundamental. Preparar una mochila con todo lo necesario —desde una copia de la documentación sellada del animal hasta su historial veterinario y un seguro si lo tiene— puede ahorrar minutos vitales cuando hay que salir corriendo. Los expertos coinciden en que cada segundo cuenta, y que improvisar puede ser fatal.

Protectoras como PAWS, que han compartido imágenes del incendio pero que por fortuna no han tenido que evacuar a sus animales, recuerdan la importancia de no dejar a nadie atrás. La prevención no solo salva vidas humanas: también protege a los miembros más indefensos de la familia.

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