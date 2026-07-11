Anestesiólogos exigen a Sanidad una normativa urgente para la sedación profunda

Los anestesiólogos exigen a Sanidad una regulación urgente de la sedación profunda tras el fallecimiento de una paciente sin supervisión especializada. La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) ha reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad una normativa nacional que obligue a que toda sedación profunda y anestesia general cuente con un médico especialista en Anestesiología.

El manifiesto institucional presentado por la Sedar denuncia la ausencia de estándares mínimos obligatorios de seguridad y pide que se recojan por ley en todo el Sistema Nacional de Salud. La organización insiste en que el caso reciente no es un hecho aislado, sino la consecuencia de de un problema estructural que lleva años señalando.

Qué ha provocado la exigencia de los anestesiólogos

La reacción de la Sedar tiene un detonante concreto: el fallecimiento de una mujer durante un procedimiento de sedación profunda sin la presencia de un anestesiólogo. La sociedad científica califica este suceso como un “punto de inflexión” y advierte de que no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un problema estructural que afecta a la seguridad del paciente.

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En el manifiesto se señala que la ausencia de estándares comunes deja desprotegidos a los pacientes, porque la seguridad de la sedación profunda puede variar según el hospital o el modelo organizativo. “La seguridad del paciente no puede depender del lugar donde sea atendido. Debe ser un derecho garantizado por la ley para todos los ciudadanos”, subraya la Sedar.

Por qué la sedación profunda no es un procedimiento menor

La Sedar recuerda que la sedación profunda no es un simple dormir al paciente, sino un acto anestésico de alto riesgo que puede comprometer de forma súbita la vía aérea, la respiración la oxigenación cerebral y la estabilidad cardiovascular. Por ello, exige que se realice con los mismos estándares de seguridad que una anestesia general: valoración preanestésica, prescripción de los fármacos por el especialista y vigilancia continua del paciente.

Además, los anestesiólogos han hecho un llamamiento directo a los ciudadanos para que protejan activamente su seguridad. Recuerdan que la legislación reconoce el derecho a saber quién será el profesional responsable de la anestesia y recomiendan que, antes de firmar el consentimiento informado, se solicite esa información y se verifique que el procedimiento estará supervisado por un especialista en Anestesiología.

La seguridad anestésica no puede reducirse a un trámite organizativo: necesita un marco legal uniforme en todo el país.

Una regulación insuficiente que perpetúa las desigualdades

La Sedar denuncia que la normativa actual es insuficiente y deja espacios de riesgo que pueden derivar en incidentes graves como el ocurrido recientemente. La reciente muerte ha convertido una reivindicación histórica en una exigencia inaplazable. Desde hace años, la sociedad científica viene alertando de esta carencia normativa sin una respuesta concreta. La falta de un estándar único permite que en unos hospitales la sedación profunda cuente con un anestesiólogo y en otros no, lo que genera desigualdades territoriales y hospitalarias en la seguridad del paciente.

Los especialistas insisten en que la medida no es extraordinaria: se trata de garantizar por ley lo que ya es un estándar internacional de seguridad. Con la aprobación de una normativa nacional, se evitaría que las decisiones organizativas internas condicionaran un derecho básico. De momento, el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado oficialmente sobre esta reclamación, pero el manifiesto de la Sedar sitúa la pelota en el tejado de la administración central.

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