Netflix y sus canales en vivo al estilo Pluto TV: la estrategia para retener suscriptores

Netflix quiere poner patas arriba su modelo de consumo y ya estudia un movimiento que huele a estrategia de retención pura: añadir canales lineales siempre activos, al más puro estilo Pluto TV, que emitan series y películas de forma continua. La noticia, adelantada por The Wall Street Journal y recogida por The Verge, llega en un momento en que la plataforma necesita frenar la pérdida de suscriptores y darles a los usuarios una razón más para no cancelar.

La idea es tan sencilla como potente: Netflix prepara canales en vivo que pincharán un carrusel de contenido sin que el espectador tenga que elegir. Una vuelta a la tele de toda la vida pero con el catálogo de la N roja. El streaming lineal —que ya explotan servicios gratuitos como Pluto TV o Tubi— permitiría a Netflix captar a ese público que quiere sentarse y despreocuparse, aunque en este caso la gran diferencia es que las plataformas FAST lo ofrecen sin coste gracias a los anuncios.

Canales siempre activos: el extra que podría marcar la diferencia

Netflix ya sabe que su plan con anuncios funciona. La tarifa estándar con publicidad cuesta 8,99 dólares al mes tras la última subida de precios y ha ido ganando tracción en varios mercados. Lo que ahora estudia la compañía, según la información original, es lanzar canales dedicados a sagas, géneros o incluso temáticas rotatorias, con la posibilidad de que el usuario solo tenga que encender y dejarse llevar.

Publicidad

El movimiento tiene todo el sentido del mundo: combatir la fatiga de decisión es la nueva obsesión de las plataformas. Cuando abres Netflix y pierdes diez minutos eligiendo, el peligro de cierre de app es real. Un canal lineal anclado al menú principal podría disparar las horas de visionado y, de paso, darle más músculo al inventario publicitario del plan con anuncios. Si además ese canal se convierte en un escaparate permanente para sus grandes estrenos, la estrategia cierra el círculo.

Una vuelta a la televisión clásica con el catálogo más potente del mundo suena a jugada maestra para recuperar el sofá.

Paquetes con otras plataformas: el otro as bajo la manga

Pero la cosa no se queda solo en los canales. Netflix también estaría explorando la venta de paquetes que incluyan otras plataformas de streaming, algo que competidores como Apple TV+ o Prime Video ya ofrecen a través de sus canales integrados. La idea sería empaquetar Netflix con otras suscripciones a un precio reducido, una fórmula que ya triunfa en el sector y que ayuda a fidelizar al cliente a largo plazo.

De momento, la compañía no ha confirmado oficialmente ninguna de las dos vías, pero fuentes cercanas apuntan a que las conversaciones están avanzadas. Si Netflix logra cerrar acuerdos de paquete con rivales como Max o Disney+, el tablero cambiaría por completo. El usuario ganaría comodidad y la plataforma reduciría la tasa de bajas con un solo movimiento.

A mí el plan me recuerda mucho a la reconversión que vivió Amazon: de vender productos a vender también los canales de otros. La diferencia es que Netflix parte de una base de suscriptores brutal y un reconocimiento de marca que ninguna FAST tiene. Meter ahora un zapping de su propio catálogo —quizá con anuncios integrados— y ofrecer paquetes ‘a la carta’ con otras apps puede ser la receta que necesitaba para dejar de pelear solo por el tiempo del usuario.

¿Tiene sentido un Netflix lineal cuando reina el on demand?

La pregunta es obligada. El streaming bajo demanda ha sido la bandera de Netflix desde el día uno, pero los datos de consumo de la competencia avalan el giro. Pluto TV, que es gratis y se financia solo con publicidad, acumula millones de usuarios solo en Estados Unidos, y Tubi sigue creciendo a un ritmo endiablado. La gente mayor y el público que no quiere complicarse son un filón que Netflix aún no ha explotado bien.

Además, la plataforma ya ha coqueteado con el formato en vivo durante sus eventos de monólogos o el directo de ‘El amor es ciego’. Meter ahora canales 24/7 con temáticas tipo ‘Sagas de acción’, ‘Comedias románticas’ o ‘Universo Stranger Things’ podría convertir cada canal en un hilo musical visual que enganche sin esfuerzo. Y si el plan con anuncios crece, los canales lineales serían la gasolina perfecta para llenar más bloques publicitarios.

Lo mejor de la jugada es que Netflix no necesitaría producir contenido extra: ya tiene un catálogo tan enorme que montar parrillas temáticas le costaría poco. La pregunta real es cuánto tardará en probarlo en mercados como el español, donde la competencia de plataformas FAST aún es baja pero el consumo de tele tradicional sigue siendo alto.

Publicidad

Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. Los canales lineales no son ninguna revolución, pero combinados con la base de abonados de Netflix y la posibilidad de paquetes con otras plataformas, pintan a movimiento inteligente. Falta confirmación oficial y una fecha para ilusionarse, pero la estrategia apunta muy buenas maneras.

🍿 El maratón en corto