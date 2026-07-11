Salarios insuficientes: la OCDE alerta del lastre al mercado laboral

Si te cuesta llegar a fin de mes con el sueldo que cobras, no es una impresión: la OCDE acaba de confirmar que los salarios en España siguen estancados y por debajo de donde estaban hace cinco años.

El informe 'Perspectivas de empleo de la OCDE 2026' repasa cada año la salud laboral de más de 40 países. Esta vez reconoce avances en el mercado laboral español —más empleo, menos temporalidad, el paro a la baja—, pero cuando habla de sueldos, enciende la luz roja.

Los salarios reales pierden un 2% desde 2021

El dato clave: los salarios reales, una vez descontada la inflación, se mantienen un 2% por debajo del nivel del primer trimestre de 2021. Dicho de otra manera, el poder adquisitivo es ahora menor que antes de que los precios se dispararan. Según la OCDE, España está entre los tres países con la mayor caída de ingresos reales desde la pandemia, solo por detrás de Italia y Australia.

Publicidad

Buena parte de los socios europeos ya ha recuperado el terreno perdido con la inflación poscovid, pero España se queda rezagada. El informe de la OCDE prevé que los salarios reales apenas repunten en 2026 y 2027, y que la combinación de baja productividad y nuevas tensiones inflacionistas mantenga a España en la parte baja de la tabla.

El salario mínimo sube, pero el resto se estanca

Aquí está el matiz: el salario mínimo ha subido año tras año por decisión gubernamental; en 2026 llegó a los 1.221 euros mensuales, un 3,1% más que el año pasado, y acumula una mejora de más del 60% desde 2018. Eso protege a quienes están en la base, pero la gran mayoría de los trabajadores se mueve en sueldos que apenas han variado. El resultado es una compresión salarial: hoy un empleado con años de oficio puede cobrar solo un poco más que alguien que acaba de empezar.

El problema es lo que ocurre por encima de ese suelo. El salario medio apenas se mueve y la distancia entre el mínimo y los sueldos habituales se estrecha cada vez más. Según el INE, el coste laboral por trabajador subió un 4,9% en el primer trimestre de 2026, pero con una inflación en torno al 3%, la mejora real es mínima. La OCDE advierte que, con la productividad estancada, los márgenes empresariales no permiten aumentos generalizados y eso mantiene a buena parte de la plantilla sin una mejora tangible de poder adquisitivo.

Los salarios reales no acaban de despegar porque la productividad lleva una década sin mejorar y la inflación se come cualquier subida nominal.

Productividad a la baja y paro elevado: los otros lastres

La OCDE señala a la productividad como el culpable de fondo. Llevamos diez años en los que la eficiencia laboral apenas avanza, lo que limita las subidas salariales sin recortar márgenes empresariales. Además, la inflación reciente añade presión: cada euro que sube el sueldo pierde fuerza si los precios suben casi al mismo ritmo. Insiste en que solo un empujón a la productividad puede romper este círculo y recomienda políticas de formación, digitalización y mejora de la competitividad de las empresas.

El paro sigue siendo una herida nacional. España sigue siendo el segundo país de la OCDE con mayor tasa de desempleo, el doble de la media. En mayo, el paro bajó al 10,3 % (niveles de 2007), pero la desigualdad geográfica es enorme: la diferencia entre la región con más y menos paro alcanza 15,5 puntos, muy por encima del promedio de la OCDE. Esa brecha refleja un mercado laboral a dos velocidades y dificulta que la mejora del empleo llegue por igual a todos los hogares.

El informe también destaca un dato positivo: gracias a la reforma laboral de 2022, la proporción de empresas que despiden ante vaivenes de la economía ha bajado del 8,9 % a finales de 2019 al 4,3 % en el primer trimestre de 2026, y la temporalidad ha caído del 24,8 % al 14,8 %.

El resumen rápido (TL;DR)