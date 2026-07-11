La CNMC investiga a las eléctricas por usar sorteos y formularios para llamadas no consentidas

Si has recibido en los últimos meses una llamada comercial de una eléctrica que no habías pedido, te conviene saber que la CNMC acaba de mover ficha. El organismo ha pedido explicaciones a una veintena de empresas por usar sorteos y formularios en internet como excusa para hacer llamadas no consentidas. Se trata de una investigación que busca poner freno a las artimañas digitales que intentan esquivar la prohibición de vender luz por teléfono sin el permiso expreso del cliente.

Por qué la CNMC investiga ahora a las eléctricas

Desde febrero de 2026, con la entrada en vigor del Real Decreto 88/2026, las comercializadoras tienen prohibido ofrecer publicidad o contratos de luz por teléfono a cualquier particular. La única excepción es que seas tú quien pida que te llamen de forma previa, clara e informada, o que inicies la llamada tú mismo.

La medida llegó tras años de avalancha de quejas: la propia CNMC, la OCU y el Defensor del Pueblo habían reclamado un control efectivo. Ya durante el verano de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica empezó a mover la norma. Y , sin embargo, el afán comercial ha encontrado un nuevo atajo: las plataformas de captación online.

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La ley es clara: nadie puede llamarte para venderte electricidad si no has sido tú quien ha dado el paso de pedirlo, sin atajos ni letra pequeña.

El truco digital que intenta colar el consentimiento

Según fuentes jurídicas citadas por la CNMC, han proliferado webs de sorteos, promociones y formularios que obtienen autorizaciones de dudosa validez. El usuario rellena un cupón para un sorteo ajeno a la luz y, sin saberlo, acepta que una comercializadora le llame. Para el regulador, ese consentimiento no vale: el permiso debe ser directo, voluntario y consciente, sin incentivos ajenos al suministro.

La Comisión ya alertó hace un mes de tres supuestos que considera trampa:

Las cláusulas genéricas en páginas de terceros no dan derecho a recibir llamadas.

Los sorteos y promociones lúdicas no pueden incluir autorizaciones para contratar luz.

Rellenar un formulario en internet no sustituye una petición expresa del cliente para ser contactado.

En resumen, si no has apretado tú el botón de «quiero que me llamen» en un contexto exclusivo de energía, la empresa no puede telefonearme. Y ahora la CNMC quiere comprobarlo sobre el terreno.

Cómo te afecta esta investigación y qué hacer si te llaman

La vigilancia no se queda en el papel. La CNMC ha exigido a la veintena de compañías investigadas que detallen sus acuerdos con esas plataformas web y los contratos firmados a partir de esos datos. El objetivo, según el organismo, es garantizar que el fin del telemarketing no consentido “no es una recomendación, sino una obligación cuyo cumplimiento será objeto de un control efectivo”.

En la práctica, esto significa que si has recibido una llamada de una eléctrica después de haber participado en un sorteo o de haber rellenado un formulario en una web que no era la suya, tienes derecho a reclamar. Puedes presentar tu queja ante la OCU, Facua o la propia CNMC, y la empresa se arriesga a sanciones si se comprueba que actuó sin una autorización válida.

Además, las comercializadoras que no se adaptaron a tiempo al nuevo reglamento han quedado excluidas del comparador de ofertas de la CNMC. El ultimátum finalizó el 12 de junio de 2026: las que no ajustaron sus sistemas ya no aparecen en esa herramienta pública, se quedan sin acceso al sistema de puntos de suministro y se exponen a perder su autorización para operar.

El precedente que demuestra que la CNMC va en serio

Esta investigación no parte de cero. En 2024, la OCU denunció el crecimiento de las llamadas abusivas en el sector, y uno de los expedientes más sonados fue el de Factor Energía. En febrero de 2026 , la CNMC impuso medidas correctoras a esa compañía. Y aunque la OCU sigue pidiendo sanciones más firmes, el mensaje es claro: quien incumpla se expone a consecuencias reales.

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Curiosamente, gigantes como Endesa, Iberdrola o Naturgy respaldaron el veto a la venta telefónica desde el principio, lo que demuestra que es posible operar sin acosar al consumidor.

En definitiva, si te llaman sin tu permiso expreso y no recuerdas haberlo dado de forma clara, no estás solo. La normativa está de tu lado, y la CNMC está recabando información para hacerla cumplir. Conocer tus derechos es el primer paso para defender el bolsillo y la tranquilidad.

La ficha de consumo