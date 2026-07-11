Anticorrupción exige a Zapatero que explique el origen de las joyas halladas en su despacho

Si eres expresidente del Gobierno y la Policía encuentra en tu despacho joyas valoradas en 1,3 millones de euros, la Fiscalía quiere saber de dónde han salido. Así de claro lo ha dejado Anticorrupción en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. Un expresidente en el foco por joyas sin justificar toca directamente la confianza ciudadana en las instituciones y marca un precedente en la investigación de altos cargos.

Qué le reclama la Fiscalía a Zapatero

El Ministerio Público ha subrayado este 10 de julio que todavía no se conoce el origen de las joyas intervenidas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro de mayo. La fiscal del 'caso Plus Ultra' presentó alegaciones contra el recurso del exdirigente para que solo se le interrogara por el rescate de la aerolínea y no por los efectos hallados. Zapatero se acogió a su derecho a no declarar sobre las joyas el pasado 17 de junio, pero Anticorrupción insiste: no hubo indefensión porque no eran hechos nuevos, sino una calificación provisional sobre lo ya conocido. La pieza separada investiga presuntos delitos fiscal y de contrabando.

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Por qué la decisión te toca de cerca

Puede que pienses que un escándalo así queda lejos de tu día a día, pero no es solo una foto de lujo. La investigación pone a prueba los mecanismos de control sobre quienes ocuparon el poder y afecta a la confianza en las instituciones democráticas. Si un expresidente acumula objetos de valor millonario sin justificar, la ciudadanía se pregunta quién más lo ha hecho y si hay rendición de cuentas. El procedimiento puede marcar cómo se persiguen futuros delitos fiscales y de contrabando en altas esferas. El juez Calama mantiene abierta la causa y la Fiscalía recuerda que Zapatero tiene derecho a justificar lo que estime.

Un espejo de otros casos que no prescriben

El hallazgo de joyas sin justificar remite a otras investigaciones que han salpicado a la política española, pero pocas han llegado tan alto. La Audiencia Nacional ya examinó en el pasado fincas, relojes y coches de lujo en tramas de corrupción, y ahora el foco ilumina a un expresidente que gobernó el país durante ocho años. La defensa de Zapatero alega que necesita más tiempo para preparar sus explicaciones, mientras la Fiscalía sostiene que el origen de los efectos ya obraba en la causa y que no se ha vulnerado ningún derecho. La clave estará en los próximos pasos: el juez podría solicitar asistencia internacional para rastrear la procedencia geográfica y temporal de las piezas, y no se descarta que cite de nuevo al investigado para que dé la versión que ahora ha guardado.

La valoración preliminar de las joyas intervenidas asciende a 1,3 millones de euros y su origen sigue siendo un enigma para la justicia.

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