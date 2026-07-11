Asraf Beno suelta cómo reaccionó Isa Pantoja al ver su antigua casa en 'El precio de Cantora'

Si creías que la tregua Pantoja iba a durar, te equivocaste de lleno. El último capítulo del culebrón más eterno de la televisión española lo ha soltado Asraf Beno a pie de calle, y tiene un nombre que ya escuece: 'El precio de... Cantora'.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un programa de Telecinco ha conseguido remover las alcantarillas emocionales de la familia Pantoja y ha dejado a Isa Pantoja sin poder mirar. No es un beef de discoteca: es el peso de una casa abandonada. La nostalgia duele y el morbo de todo internet está servido.

La confesión de Asraf Beno que nadie esperaba

A la salida de su domicilio, Asraf Beno ha parado los micrófonos para aclarar lo que ya era un runrún en redes: ¿vio Isa el especial? La respuesta ha dejado fríos a los fans. 'No lo ha visto porque es muy duro para ella', ha explicado. Y ha añadido que su mujer fue 'incapaz' de enfrentarse a las imágenes de la que fue su casa durante tantos años.

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La emisión no solo mostró el grave deterioro de la finca Cantora —puertas descolgadas, muebles apilados, desconchones en cada esquina— sino que repasó algunos de los capítulos más felices y más oscuros que los Pantoja vivieron entre esas paredes. Un coctel demasiado potente para Isa, que ya había confesado antes del programa que sentía 'mucho pudor'.

El propio Asraf, que apenas pisó la finca en sus momentos de gloria, también se confesó afectado: 'Fue duro para mí, porque mira que no he estado mucho pero era difícil, ¿eh? Había testimonios y unas cosas...'. Y reveló que en sus visitas ya notaba que en en algunas zonas empezaban a resentirse. 'Obviamente está mucho peor', remató.

El peso de un lugar que fue tu hogar: Isa Pantoja no pudo verlo. El morbo está servido, pero el drama humano también.

El deterioro de Cantora: de paraíso a película de terror

Que el programa incluyera testimonios de Canales Rivera, Dulce o Laura Cuevas alborotó aún más el avispero. Pero Asraf, preguntado por la presencia de Dulce, se ha subido al coche y se ha ido sin decir ni mu. Un gesto que dice más que mil palabras sobre las heridas abiertas que aún supura la finca.

Que Cantora está abandonada ya no es un rumor: las imágenes aéreas del especial certifican un deterioro que avanza a ritmo de telenovela. De lugar de celebraciones a rincón fantasmagórico en pocos meses. Un espejo muy cruel del estado de la familia, donde cada desconchón parece un capítulo pendiente de contar.

Por qué este drama Pantoja no se acaba nunca (y nos tiene atrapados)

La finca es el símbolo eterno del culebrón. Cada vez que una cámara se cuela entre sus ruinas, revive la fractura entre Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa. Mientras la tonadillera no ponga orden en lo material —y en lo emocional— los episodios se multiplicarán. Nosotros, mientras tanto, no podemos apartar la mirada.

Quizá lo más triste sea que el abandono de Cantora no es solo arquitectónico: es el reflejo de una reconciliación que avanza a trompicones. El programa ha sido un disparo directo a las peores pesadillas de Isa, y ella ha decidido protegerse. Al menos por ahora.

El chisme en 3 claves (TL;DR)