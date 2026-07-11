Un equipo de National Geographic descubre un puerto sumergido que podría revelar la tumba de Cleopatra

National Geographic acaba de confirmar uno de los avances más importantes en la búsqueda de la tumba de Cleopatra: un antiguo puerto interior, hoy sumergido a doce metros bajo el Mediterráneo, frente al templo egipcio de Taposiris Magna. No es una hipótesis suelta ni un titular exagerado. Los buceadores han documentado columnas, suelos pulidos, anclas y ánforas ptolemaicas que apuntan a una infraestructura marítima activa hace más de dos mil años.

Detrás del hallazgo están dos nombres que ya conoces si sigues la arqueología con algo de pasión: la dominicana Kathleen Martínez, que lleva desde 2002 excavando esta zona, y Bob Ballard, el hombre que encontró los restos del Titanic. Juntos han cambiado la dirección de una búsqueda que, hasta ahora, se libraba casi por completo en tierra firme.

National Geographic confirma el hallazgo más prometedor en años

El anuncio llegó de la mano del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, pero fue National Geographic quien documentó el proceso desde dentro. El equipo llevaba meses cartografiando el fondo marino frente a Taposiris Magna con sonar de última generación, buscando exactamente esto: pruebas de que el templo estuvo conectado con el mar.

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Lo que encontraron supera lo esperado. Edificios de piedra de más de seis metros de altura, bloques de hormigón y una disposición que solo tiene sentido si se trataba de un puerto interior protegido por arrecifes. Los análisis batimétricos confirman además que la línea de costa original estaba unos cuatro kilómetros más adentro que la actual, lo que explica por qué nadie había dado con estas estructuras antes.

Kathleen Martínez, dos décadas persiguiendo a la misma reina

National Geographic lleva años siguiendo de cerca el trabajo de esta arqueóloga que empezó como abogada penalista. Kathleen Martínez presentó su hipótesis en 2005: si Cleopatra se identificaba con la diosa Isis, es probable que eligiera para su descanso final un templo dedicado a ella. Esa corazonada la llevó hasta Taposiris Magna, un santuario semiderruido al oeste de Alejandría que muchos egiptólogos habían descartado por completo.

Desde entonces ha exhumado más de 2.600 objetos, entre ellos 337 monedas con el rostro de Cleopatra VII y un túnel subterráneo de 1.300 metros que llega directamente hasta la costa. El puerto recién hallado no es un descubrimiento aislado, sino la pieza que faltaba para entender cómo se movía la gente, las mercancías y, quizás, los cuerpos entre el templo y el mar.

El túnel que lo cambia todo

Lo que más ha entusiasmado al equipo no es solo el puerto en sí, sino su conexión con una estructura ya conocida: el largo pasadizo subterráneo descubierto en 2022. Los buceadores siguieron su trazado hasta una zona bautizada como "Salam 5", donde aparecieron fragmentos de basalto idénticos al material de las estatuas del templo principal.

Esa coincidencia no es casualidad para los investigadores. Sugiere que el corredor unía físicamente el santuario de Osiris con el litoral, permitiendo un tránsito discreto, alejado de la vigilancia romana que Cleopatra tanto temía tras su derrota frente a Octavio. Martínez lo resume con una frase que ha repetido en varias entrevistas: "nadie puede decirme que Cleopatra no está en Taposiris Magna".

Qué se ha encontrado exactamente bajo el agua

Conviene aterrizar el hallazgo en cifras concretas, porque la propia dimensión del yacimiento es lo que lo hace tan relevante para la comunidad científica. El equipo trabaja ahora con un mapa detallado de unos diez kilómetros de costa sumergida, elaborado por Ballard a partir de datos de sonar cedidos por la Marina egipcia.

Entre los elementos catalogados hasta ahora destacan:

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Anclas y ánforas de época ptolemaica, algunas todavía sin extraer del fondo marino.

Columnas y bloques de piedra pulida que formaban parte de estructuras portuarias.

Restos de un ánfora ceremonial vinculada a rituales religiosos del templo.

Fragmentos de basalto que coinciden con el material usado en las estatuas de Taposiris Magna.

Un debate que sigue abierto entre los egiptólogos

No todo el mundo está convencido, y es importante decirlo con claridad. Una parte de la comunidad egiptológica, con Zahi Hawass como voz más crítica, sostiene que los templos egipcios no solían albergar tumbas reales en su interior, por lo que la hipótesis de Martínez seguiría siendo minoritaria dentro del gremio.

Esa discrepancia no resta valor al hallazgo del puerto, que es un dato arqueológico sólido y verificado. Lo que sigue sin confirmarse es la conclusión final: que Cleopatra y Marco Antonio descansan efectivamente en algún punto de este complejo. Los propios investigadores insisten en que la proximidad de las pistas no equivale a una prueba, y que hará falta excavar aún más para cerrar el caso.

Los próximos pasos bajo el agua

Martínez ya ha anunciado que el equipo retomará las excavaciones en Salam 5 con taladros y buzos especializados. La idea es extraer muestras que permitan datar con precisión las estructuras y confirmar si realmente formaban parte de un puerto ceremonial o solo comercial.

Por qué este hallazgo importa más allá de Cleopatra

Incluso si la tumba nunca aparece, el puerto obliga a reescribir parte de la historia marítima del Egipto ptolemaico. Demuestra que Taposiris Magna no era un enclave religioso aislado, sino un nodo comercial conectado con Alejandría y el lago Mareotis, algo que ninguna fuente clásica había mencionado hasta ahora.

Lo que viene: más buceo, menos suposiciones

El tono del equipo, lejos del sensacionalismo, es de cautela optimista. Cada temporada de excavación añade una pieza al rompecabezas sin cerrar todavía el círculo, y eso es exactamente lo que hace fiable esta investigación frente a anuncios anteriores más precipitados sobre la tumba de Cleopatra.

Lo razonable, a partir de aquí, es esperar nuevas campañas de buceo en los próximos meses y probablemente algún documental más que recoja el proceso en detalle. Si el patrón se mantiene, es cuestión de tiempo antes de que aparezca la próxima pista, y con veinte años de trabajo acumulado, pocos apostarían en contra de que Martínez termine encontrando lo que lleva buscando desde el principio.