Películas más vistas en Netflix España: Torrente Presidente lidera el top 10 del momento

Netflix España tiene nuevo rey en su top 10 de películas: Torrente Presidente se ha colocado en el número uno del ranking semanal. La última entrega del personaje más cafre del cine español confirma que el humor patrio sigue siendo un valor seguro en el streaming. Y no le ha salido nada mal la jugada a la plataforma: el filme lideró la lista entre el 29 de junio y el 5 de julio, por delante de títulos tan potentes como Enola Holmes 3 o Una película de Minecraft.

Del Torrente a los Minions: el top 10 que lo peta

El resto del ranking demuestra que la variedad manda. En el segundo puesto asoma Enola Holmes 3, una secuela que no pierde fuelle, y justo detrás quedan la comedia romántica Mensajes de voz para Isabelle y el thriller Hermanito. Más abajo encontramos la adrenalina de La trampa del asesino, el fenómeno gamer llevado al cine con Una película de Minecraft y la intriga de Tiempo límite. Completan la lista la española La desconocida, los eternos Minions: Nace un villano y la nostalgia familiar de Una noche en el museo. Un cóctel que mezcla acción, animación, suspense y mucha comedia.

Por qué la fórmula Torrente sigue imbatible en Netflix España

A estas alturas, el personaje creado por Santiago Segura es casi un género en sí mismo. Cada nueva entrega genera un ruido mediático que se traduce en maratones caseros y, sobre todo, en conversación de bar. Netflix ha sabido capitalizar el tirón de una saga que conecta con varias generaciones y que, críticas aparte, funciona como un electrodoméstico: siempre da lo que promete. En un momento en que la oferta de estrenos es abrumadora, Torrente Presidente ofrece la comodidad de lo conocido con el morbo de ver hasta dónde llega esta vez.

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El equilibrio perfecto: comedia, aventura y nostalgia copan la lista

Más allá del número uno, el top 10 de la semana dibuja un panorama muy reconocible para el suscriptor medio de Netflix en España. La animación familiar sigue intratable: los Minions y la película de Minecraft demuestran que la sobremesa del fin de semana tiene dueño. Al mismo tiempo, el thriller y el suspense no se descuelgan: Hermanito y La trampa del asesino mantienen enganchada a la audiencia que busca tensión sin salir de casa. Y, claro, la nostalgia de Una noche en el museo coloca a Ben Stiller de nuevo en el salón de los españoles. Esa capacidad de tocar varias teclas a la vez es, precisamente, lo que hace que el top 10 semanal sea una radiografía tan fiable de los gustos del país.

Netflix ha conseguido que una comedia disparatada y un fenómeno animado convivan en el mismo escalafón, y esa mezcla es la clave de su liderazgo en el streaming.

Ahora bien, que el top 10 vaya tan cargado de títulos familiares y comedias reconocibles también dice algo: el usuario español busca, cada vez más, evasión inmediata y sin demasiados rodeos. No es casualidad que la presencia de cine español en lo más alto se dé con una saga como Torrente y no con un drama de autor. Netflix lo sabe y, visto lo visto, va a seguir apostando por este tipo de producciones que garantizan la conversación desde el minuto uno.

Lo interesante será comprobar si Torrente Presidente aguanta en el podio cuando lleguen los estrenos de la segunda quincena de julio. Por ahora, el hábito de colocar este tipo de comedias en abierto y sin complejos le ha salido bien a la plataforma. La película, además, se ha colado prácticamente en en todas las quinielas de lo más comentado en redes, un termómetro que Netflix sigue muy de cerca a la hora de decidir renovaciones y nuevas apuestas.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. Un top 10 variado con la comedia española en cabeza y títulos que llevan semanas dando guerra es una buena noticia para la plataforma. Eso sí, el verdadero examen llegará con los estrenos de final de mes; mientras, Torrente manda con la tranquilidad del que sabe que su público nunca falla.

🍿 El maratón en corto