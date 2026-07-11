El cardiólogo Aurelio Rojas confirma: el chocolate negro reduce el riesgo de infarto un 18%

Vale, reconozco que cada vez que leo un titular sobre que el chocolate es bueno para el corazón mi mente escéptica se activa sola. Suena a esos mitos que se comparten en los grupos de WhatsApp junto a la foto de un atardecer. Pero esta vez no es una señora del parque quien lo dice: es el cardiólogo Aurelio Rojas, que acumula miles de seguidores explicando cardiología sin dramas, y lo avala nada menos que un metaanálisis europeo con más de 336.000 participantes.

El estudio, publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, reveló que consumir chocolate de forma habitual se asocia con un riesgo hasta un 18% menor de sufrir un infarto o una enfermedad coronaria. Pero el diablo está en los detalles: solo vale el chocolate negro con más de un 70% de cacao y en porciones de adulto, no de niño con merienda infinita.

El metaanálisis que ha callado bocas (y ha alegrado meriendas)

Rojas lo explicó con la claridad de quien no quiere que te aburras con porcentajes. En sus redes, donde comparte ciencia digerible como quien cuenta un chisme, detalló que el consumo moderado de chocolate se vinculaba a un menor riesgo coronario. La clave, insistió, está en el cacao puro: los flavonoides y polifenoles del cacao mejoran la función de las arterias, reducen la inflamación y disparan la producción de óxido nítrico, una molécula que es como el lubricante de tus vasos sanguíneos.

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El cardiólogo añadió que quienes tomaban chocolate negro más de una vez a la semana mostraban esa reducción del 18% en el riesgo de infarto. No es magia, es bioquímica bien medida. Y mientras lo contaba, seguramente más de uno se fue a la cocina a revisar las tabletas.

¿Todo el chocolate vale? Ni de coña, pero casi

Aquí es donde la ciencia se pone quisquillosa. Rojas fue tajante: tienes que elegir chocolate con un 70-85% de cacao, no más de 10 gramos al día, y huir de los ultraprocesados con azúcar y grasas industriales porque anulan los beneficios del cacao. O sea, la tableta con leche y almendras caramelizadas no cuenta, aunque duela.

Además, el cacao no solo le guiña un ojo a tu corazón. También aporta magnesio que ayuda a conciliar el sueño, fibra prebiótica para tu microbiota y puede bajar los niveles de estrés si lo tomas con un poco de cabeza. Vamos, un multivitamínico envuelto en papel de plata.

El chocolate negro de verdad no es un capricho: es un protector cardiovascular en miniatura si sabes elegirlo.

Eso sí, Rojas no se cansa de repetir que el chocolate no sustituye una dieta equilibrada ni el ejercicio. Es un complemento ocasional, no un escudo anti-infarto que te permita desayunar churros el resto del día. El mismo metaanálisis subraya que los resultados se midieron dentro de un patrón de vida saludable, no entre gente que se zampa dos tabletas mientras ve series.

Lo que la ciencia ya sabía (y algunos todavía se niegan a creer)

Este estudio no es un bicho raro. Ya en 2017 otros trabajos habían insinuado que los flavonoides del cacao podían relajar las arterias, y en 2019 este metaanálisis le puso cifras definitivas. Pero todavía hay quien piensa que el chocolate es un veneno para el colesterol, cuando en realidad el negro puede reducir la oxidación del colesterol LDL, el “malo”. Eso sí, solo si no está mezclado con grasas trans y azúcares a espuertas.

Me parece un ejemplo perfecto de cómo la nutrición no es blanca o negra (y nunca mejor dicho). El chocolate negro, como el café o el vino tinto, se mueve en esa zona gris donde la moderación lo convierte en aliado. Excederte lo transforma en un problema calórico, pero la dosis diaria de 10 gramos es tan ridícula que apenas suma 50-60 calorías. Puedes masticar un trocito pequeño mientras lees esto y ya estarías dentro del margen.

🧠 Para soltarlo en la cena

El chocolate negro, rico en flavonoides, protege tus arterias si tomas solo 10 gramos al día.