Lidl tiene el aroma Monoi que todos buscan en Mercadona: solo 2,99€ hasta el 12 de julio

Reconócelo, a ti también te dolió que Mercadona jubilara su línea Monoi y la cambiara por aromas de superalimentos. Pues bien, Lidl ha escuchado nuestras plegarias y ha lanzado esta misma semana una bruma corporal con ese aroma tropical que tanto añoramos. Y lo mejor: cuesta 2,99 €.

Yo llevaba meses rastreando grupos de compras y, sinceramente, ya había perdido la esperanza. Pero resulta que la cadena alemana ha decidido sorprender con una colección de brumas en espray que incluye tres fragancias y, la que nos interesa es la de Monoï, ese perfume que mezcla aceite de coco y flor de tiaré y que huele a verano en cualquier estación. También hay de té verde y de Osmanthus japonés, pero vamos, la estrella es la primera.

Qué tiene esta bruma para que sea el chollo del verano

Según el folleto de esta semana de Lidl, se trata de un body mist en un frasco vaporizador de 220 ml. Lo tienes en todas las tiendas de la cadena, en la sección de cosmética y perfumería de temporada. El formato es grande para el precio que tiene: con 2,99 € consigues un aroma fresco, afrutado y aterciopelado que se fija bien en la piel sin resultar empalagoso. No es un perfume de larga duración, pero sí ideal para reaplicar a lo largo del día, sobre todo después de la playa o la piscina.

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Una de las cosas que más valoro de esta bruma es que no deja la sensación pegajosa de algunos aceites corporales. Es ligera, casi como un agua perfumada, y aunque no esperes el rendimiento de un eau de parfum de 50 euros, por menos de 3 euros es una apuesta segura. De hecho, en redes sociales ya hay quien la está comparando directamente con el Monoi original de Mercadona y dice que aguanta incluso mejor. Vaya tela.

Por menos de lo que cuesta un café con hielo en la playa, llevas contigo el aroma más buscado de Mercadona.

El precio es un puntazo, pero más aún la fecha límite

El chollo viene con fecha de caducidad bien marcada: estará disponible únicamente hasta este domingo 12 de julio. Sí, tienes solo dos días para hacerte con él. En varias tiendas ya se está agotando la primera remesa, así que mi consejo es que vayas cuanto antes y, si puedes, cojas más de uno. Yo esta mañana he pillado tres frascos: uno para el bolso de la playa, otro para el coche y otro para el baño. No digo más.

El stock en el supermercado a veces es imprevisible: el año pasado, con el difusor de aroma a jazmín de la misma cadena, mucha gente se quedó compuesta y sin fragancia. No te duermas.

El plan B por si llegas tarde: Yves Rocher y su kit rebajado

Ya sabemos lo que pasa: llegas el lunes 13 y no queda ni el cartel. Si te sucede, no te preocupes, porque hay una alternativa de calidad. Yves Rocher tiene en su web un kit de dos brumas perfumadas de la línea Monoi que ahora mismo está con un descuento del 35%. Cuesta 16,99 € en lugar de los 25,98 € habituales. La ventaja es que su aroma es más intenso y duradero, además de contar con toda una gama de productos complementarios (gel de ducha, leche corporal, aceite seco). Si prefieres un perfume de verdad y no te importa pagar un poco más, es una opción que merece la pena. Eso sí, aquí el formato es más pequeño y el desembolso inicial es mayor, aunque a largo plazo el aroma aguante más horas.

🛒 Directo al grano

Precio: 2,99 €. Fecha límite: domingo 12 de julio (o hasta agotar existencias). Sección: cosmética y perfumería de temporada de Lidl. Alternativa si se agota: el kit de brumas Monoi de Yves Rocher por 16,99 € en su tienda oficial online.