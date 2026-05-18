"Corría peligro mi vida": Las alarmantes amenazas que recibe Rocío Muñoz del entorno de Omar Montes

La invitada al programa nocturno de Telecinco, Rocío Muñoz, ha decidido romper su silencio para narrar el calvario que asegura estar viviendo. La joven se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' con el objetivo de detallar las graves presiones que ha experimentado desde que confesó que se encontraba esperando un hijo del cantante de Pan Bendito, Omar Montes.

En este caso, la protagonista sostiene que su embarazo es el resultado de un romance que se desarrolló de manera paralela e ignorada por Lola Romero, la pareja sentimental oficial del intérprete. A pesar de que el entorno del músico parece restarle seriedad al asunto de forma pública, la gravedad de los acontecimientos narrados en el plató de Mediaset requiere un análisis pormenorizado.

La inesperada mudanza de actitud tras la noticia del embarazo de Rocío Muñoz

La inesperada mudanza de actitud tras la noticia del embarazo de Rocío Muñoz | Fuente: Telecinco

Rocío Muñoz desveló cómo reaccionó el cantante en una primera instancia al enterarse de la futura paternidad. Según sus palabras, el artista manifestó alegría ante la noticia, pero dicho entusiasmo se desvaneció por completo, concretamente cuando él trasladó la novedad a su círculo más íntimo. Los asesores personales del vocalista le recomendaron de forma drástica que la mejor opción disponible era forzar la interrupción voluntaria del proceso de gestación.

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La invitada desveló la frase exacta que el artista le esgrimió para convencerla: “Me dijo que si la familia de Lola se enteraba de que yo estoy embarazada, corría peligro mi vida y la suya”.

Esta semana, en ¡De Viernes!.. Rocío Muñoz se sienta en plató y muestra las pruebas de su embarazo con Omar Montes.



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Para intentar solucionar el conflicto sin perjudicar su imagen pública, el artista recurrió a promesas de un futuro común. Rocío Muñoz detalló la propuesta que recibió: “Creo que lo mejor es que lo interrumpas y hacemos una cosa. Como yo me estoy separando de ella, estoy haciendo todo para separarme de Lola, que va a ser en dos o tres meses; retomamos el que podamos tener un hijo. Esos son los mensajes que me obliga a borrar delante de su familia. Le di mi teléfono y me las borró. Pero todas las tengo guardadas en documentos”.

El tenso episodio del automóvil y las ofertas clandestinas

El tenso episodio del automóvil y las ofertas clandestinas | Fuente: Telecinco

Conforme avanzaban las semanas de gestación, el nivel de hostilidad hacia Rocío Muñoz fue en aumento, llegando a producirse situaciones de emboscada psicológica en plena vía pública. La invitada rememoró un angustioso encuentro que tuvo lugar a las puertas del centro médico donde desarrolla su actividad laboral diaria, protagonizado por uno de los allegados de confianza del cantante.

Relató minuciosamente la forma en la que se desarrollaron los hechos aquel día: “Yo estaba de 15 semanas y media cuando vinieron a traerme un ramo de flores. Venía su amigo y me dijo: 'Te invitamos a merendar, súbete al coche'. Entonces digo, joder, qué raro, porque siempre que han venido a tomar algo por la clínica, han dicho, aparcamos y lo tomamos por aquí. El amigo empieza a hablarme y a contarme que, como tenga el hijo, a Omar le destruyó la vida, tanto de cara a la familia de Lola, que acaba con él, como mi vida también corre peligro”.

Rocío Muñoz cuenta que un amigo de Omar Montes le dijo que si tenía al hijo “le destruiría la vida” y que incluso su vida podría correr peligro.



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Su respuesta defensiva y la réplica del emisario quedaron registradas en su discurso: “Yo no voy a perder a mi hijo. Si él no lo quiere tener, que se desentienda y yo por mi cuenta lo llevo. Y entonces le dije, además da la casualidad de que yo ya estoy desde 15 semanas y media and no puedo abortar. Pero el amigo me dice que sí, que no me preocupe porque conocen clínicas que lo pueden hacer estando de la semana que estés. Yo le dije que eso era ilegal, pero me dijo que ya lo habían hecho. Ahí, realmente sentí miedo”.

El acoso diario en el entorno laboral de Rocío Muñoz

El acoso diario en el entorno laboral de Rocío Muñoz | Fuente: Telecinco

Rocío Muñoz describió el desasosiego de tener que gestionar su jornada laboral bajo la sombra de la intimidación, sufriendo un desgaste anímico considerable debido a la presencia de personas vinculadas al entorno del artista en las inmediaciones de su puesto de trabajo.

La invitada resumió el sufrimiento vivido durante ese periodo de tiempo: “No tiene ningún sentido nada de lo que están haciendo. Lo han hecho muy mal. Yo ahora estoy un poquito más tranquila, porque sí es verdad que ha pasado todo, pero en el momento yo cerraba la clínica sola y tenía que estar llamando a gente para que me venga a echar una mano, porque les veía pasearse por allí todo el rato. Han sido dos meses y medio de tener que estar saliendo de mi casa y mirando para atrás, escuchando llamadas de teléfono, comentarios, estar pendiente de quién entra en la clínica o si luego cuando salgo pasa algo, sobre todo por la seguridad de mi bebé”.

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Rocío Muñoz revela que, cuando estaba embarazada de Omar Montes, se lo contó a los dos meses y asegura que él se puso muy contento.



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Recordó cómo intentó ofrecer una alternativa pacífica que protegiera la integridad de todos los implicados: “¿Cómo que me van a matar a mí y a ti? Y dijo que se iba a montar una movida muy grande. Son familia de gitanos, entonces, nos pueden venir todos en contra. Y le dije que si el problema era que se enterasen, que no se enteren. Yo llevo a mi bebé por mi cuenta y tú sigues haciendo tu vida por tu cuenta”.

Chantajes emocionales y los intentos de ampararse en la ley

Chantajes emocionales y los intentos de ampararse en la ley | Fuente: Telecinco

Rocío Muñoz explicó en '¡De Viernes!' el chantaje psicológico al que fue sometida por parte de este miembro de la familia. La entrevistada expuso la conversación telefónica que mantuvo con el padre del cantante: “Su padre me dijo que la situación le ha generado estrés y se iba al hospital porque tenía un ataque de ansiedad. Entonces yo le llamé y me dijo: 'Vas a conseguir que me mate'”.

Ante esto, la reacción de la joven fue de absoluta indignación: “Este maltrato psicológico se lo dices a otra, con esto no. Yo no me he portado mal contigo, tú eres el que me está poniendo todas las trabas y queriendo interrumpir mi embarazo, amenazarme, traerme a tus matones, todo… Y yo no te estoy haciendo nada, todo lo contrario. Solo quería que se desentendiera… y me bloqueó”.

Rocío Muñoz revela que ha recibido “presiones” del entorno de Omar Montes, incluso en su puesto de trabajo.



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Inicialmente, la intención de Rocío Muñoz era llegar a un pacto privado de desentendimiento mutuo para salvaguardar su tranquilidad. “Como él quería interrumpir el embarazo, si no quieres al niño y tú quieres seguir con tu vida y con la familia que te quiere matar, pues yo quiero seguir con la mía. Sin pedirle nada. Le dije, no te pido dinero, no quiero nada tuyo, lo único que quiero es que me dejes en paz y me dejes disfrutar tranquila mi maternidad, que no tenga que estar pendiente de quién viene por detrás o si mi coche acaba con las cuatro ruedas pinchadas”, comentó.

No obstante, tras consultar con su equipo legal, la situación cambió de rumbo: “Al día siguiente yo hablé con mis abogados y yo me dijeron que yo no puedo decidir por los derechos de mi hijo. Entonces yo le puse: 'Oye Omar, te dije que te desentendieras, pero al parecer la ley dice que te tienes que hacer responsable de él. Entonces yo sigo diciéndote que no quiero que me des nada, pero tienes una responsabilidad. Y no lo digo yo, es la ley"”.