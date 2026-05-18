Emulador de Nintendo 64: el rollback netcode llega a todos los juegos y el online explota

No es todos los días que un emulador de Nintendo 64 nos devuelve la fe en el online. RMG-K, un fork de RMG, acaba de meter rollback netcode para toda la librería de la consola y las partidas multijugador están que arden. Según reporta PC Gamer, el desarrollador CigNus lo confirmó el 14 de mayo y la comunidad ya está probando juegos como GoldenEye o el Smash original con una fluidez que parecía imposible.

La imagen de un GoldenEye en línea con apenas 4 frames de delay entre España y Australia es un pequeño milagro. Grasluu00, usuario de Bluesky, colgó un vídeo que lo deja claro: «El input lag se reduce muchísimo y los desyncs son mucho más raros. ¡Esta mañana jugamos de España a Australia con 4 frames de delay! Antes teníamos que usar 9!!». El secreto está en el rollback, esa tecnología que en torneos de lucha levanta aplausos cada vez que se menciona.

El rollback que cambia todo

Para quien no sepa de qué va esto: el rollback predice tus inputs y corrige sobre la marcha, en lugar de esperar a que los dos jugadores estén sincronizados. El resultado es una respuesta tan inmediata que casi no notas que juegas online. RMG-K utiliza el framework GekkoNet, el mismo que está usando un proyecto fan para portear Street Fighter III: 3rd Strike de PS2 a PC. Según el programador NyxTheShield, «GekkoNet hizo la mayor parte del trabajo. Honestamente, no fue tan difícil». Un comentario que en la escena de la emulación ha caído como un jarro de agua fría.

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La polémica del 'vibe coding' contamina la hazaña

Rosalie241, creadora del emulador original RMG, no se ha mordido la lengua. En Reddit acusó al equipo de RMG-K de «tomar el código de RMG, hacer 'vibe coding' con Claude y poner un botón de donación en el ReadMe». Lleva años puliendo RMG sin asistentes de IA y ver estos forks le parece «deprimente y triste». NyxTheShield y CigNus admiten haber usado Codex como «ayuda/automatización… como en cualquier espacio de trabajo del planeta», según declararon en X. La discusión está servida: ¿la IA acelera el progreso o desvirtúa el mérito?

El asunto es gordo porque la implementación del rollback funciona de maravilla. El propio NyxTheShield ha compartido en X un gameplay de Smash 64 que fluye sin tirones. Eso sí, por ahora la función se limita a sesiones de dos jugadores. Para el catálogo multijugador de la N64 -que no es pequeño- es un primer paso enorme, aunque los partidos a cuatro en Mario Kart 64 o Perfect Dark aún tendrán que esperar.

Por qué esto huele a futuro del retro-online

Recordemos cuando el online en emulación era un desastre de lag y configuraciones imposibles. El salto cualitativo que hemos visto con proyectos como Fightcade o Slippi para Melee ya anticipaba que el rollback era la llave maestra del multijugador retro. Que ahora llegue a una consola entera mediante un fork controvertido es una señal de que la barrera técnica ya no es el código, sino las ganas de implementarlo. El debate sobre el 'vibe coding' y la IA es relevante, pero la realidad es que hoy alguien en su casa está echando un GoldenEye 1vs1 contra Australia sin maldecir la conexión.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La hazaña técnica es innegable y abre la puerta a revivir el online de la N64 con una calidad impensable hace dos años. La limitación a dos jugadores y el drama con el creador original rebajan un poco el entusiasmo, pero la experiencia real ya funciona. Si tienes un amigo en las antípodas, esto es oro puro.

El resumen para vagos (TL;DR)