Netflix se arriesga a perder 'Seinfeld' en 2026 si no renueva su contrato de 500 millones de dólares

Netflix tiene un marrón: soltar otros 500 millones o despedirse de Seinfeld el 1 de octubre de 2026.

El acuerdo que firmó con Sony en 2021 caduca en menos de cinco meses. Cinco años de licencia por los que pagó 100 millones anuales, y ahora toca pasar por caja otra vez si quiere mantener la serie en el catálogo.

Un marrón de 500 millones que vence en octubre

Cuando Netflix se hizo con Seinfeld en 2021, ocupó el hueco que habían dejado Friends y The Office en varios territorios. La jugada salió bien: la comedia de Jerry Seinfeld y Larry David se convirtió en una de las series más reproducidas de la plataforma, ese tipo de contenido que la gente pone de fondo mientras cocina o se queda dormida.

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El contrato con Sony no fue precisamente barato: 500 millones de dólares por cinco años. Y el 1 de octubre de 2026, si no hay renovación, Seinfeld desaparece. Así de simple.

La presión ahora está en el equipo financiero de Netflix.

¿Se puede poner precio a un 'lugar seguro'?

Para millones de usuarios, Seinfeld es lo que en internet llaman un comfort show: una serie que te pone de buen humor, que no exige atención y que funciona como ruido blanco emocional. No es poca cosa en un catálogo que cambia cada dos semanas y donde la mayoría de los estrenos duran un fin de semana en el top 10.

Netflix lo sabe. Pero también sabe que 500 millones no son calderilla, ni siquiera para una empresa que factura 40.000 millones al año. Sobre todo cuando el dinero puede ir a producir dos temporadas de Stranger Things o fichar al creador de moda para una serie limitada que quizás nadie pide.

La alternativa, claro, es recuperar los derechos de Friends o The Office, pero eso implicaría negociar con Warner y NBCUniversal, que ahora tienen sus propias plataformas. Y no van a regalar nada.

La decisión, no es solo financiera: es estratégica. Porque perder un comfort show de esta magnitud puede afectar a la retención de suscriptores más que diez películas originales de acción olvidables.

La resaca de las sitcoms y la estrategia de Netflix

El problema de fondo no es nuevo. Netflix lleva años intentando crear su propia factoría de sitcoms de bajo coste y alto rendimiento, pero ninguna ha alcanzado el estatus de culto de Seinfeld, Friends o The Office. Son series que envejecen bien, no dependen de efectos especiales ni de tramas que caducan, y se pueden reemitir hasta el infinito sin perder audiencia.

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Mientras tanto, la plataforma ha volcado recursos en realities, true crime y series de época con presupuestos inflados. Todo muy prestigioso, sí, pero la gente también necesita echar una siesta con algo ligero de fondo. Y ahí manda la reposición.

Si Sony aprieta y Netflix cede, podríamos ver un contrato de diez años con un descuento por volumen. Si no, el 2 de octubre de 2026 Seinfeld podría estar en brazos de Amazon Prime Video o, peor aún, en Peacock. Y eso sí sería un drama digno de George Costanza.

El resumen para vagos (TL;DR)