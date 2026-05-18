Drake arrasa en Spotify con 'ICEMAN' y desbanca a Michael Jackson y BTS: récord de 140 millones

Drake no ha vuelto, porque en realidad nunca se fue. Pero con 'ICEMAN' ha logrado algo que no se veía desde que Taylor Swift decidió monopolizar los récords de Spotify: un debut de 140 millones de reproducciones en un solo día. El dato, confirmado por la plataforma, lo coloca como el mayor estreno de 2026 y el octavo más grande de la historia. Para que te hagas una idea, ha tenido que apartar a Michael Jackson y a BTS. Y eso, en el negocio de la música, es como ganar un asalto a dos pesos pesados mientras te ajustas los auriculares.

Una entrada triunfal con olor a clásico

El álbum no se ha conformado con el número 1 global. Todo el top 10 de Spotify está ahora mismo ocupado por canciones de 'ICEMAN' y algún tema suelto de sus otros dos discos de 2026, 'Maid of Honour' y 'Habibti'. 'Make Them Cry' lidera, seguida de 'Dust' y 'Ran to Atlanta'. Es un monopolio que recuerda a los grandes debuts de 'Scorpion' o 'Certified Lover Boy', pero con un matiz: la portada de 'ICEMAN' homenajea directamente a Michael Jackson, y la sombra del Rey del Pop es alargada. De hecho, 'Billie Jean' había escalado hasta el número 1 global gracias al biopic, y justo cuando parecía que el clásico se instalaba, llegó Drake a borrarlo del mapa durante unas horas.

Resulta poético. Drake, fan confeso de Jackson, le quita el trono justo cuando el homenajeado más brillaba. La relación entre ambos ya venía de lejos: en 'Scorpion' rescató un tema inédito para un featuring póstumo, y en 'When to Say When' (2020) ya le dedicaba versos. Ahora iguala sus 13 números 1 en Estados Unidos y amenaza con superarlo si los singles de 'ICEMAN' siguen escalando. Una cosa es hacer historia, y otra es hacerlo a costa del artista al que estás homenajeando. Buen rollito.

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La polémica con BTS que casi incendia Twitter

El desembarco de 'ICEMAN' no ha estado exento de su pequeña tormenta. Spotify informó inicialmente que 'Make Them Cry' era el mayor debut de 2026 para un single, pero el fandom de BTS no tardó en sacar las garras. Resulta que 'SWIM', de la banda surcoreana, acumuló 14,64 millones de streams en su primer día, superando los 13,21 millones de Drake. La plataforma tuvo que rectificar en público, y todo quedó en un "uy, perdón" que los ARMYs ya han archivado como triunfo moral.

La guinda: Drake menciona a BTS en la misma canción con un juego de palabras sobre Seúl («took the whole career for me to be Seoul discovered»). El grupo, con elegancia, ha respondido bailándolo en redes. Si la cosa fuera un drama de patio de colegio, diríamos que es la forma más sana de resolver un beef.

Por lo demás, las cifras hablan solas: ICEMAN es el octavo debut histórico más grande en Spotify, por detrás de monstruos como 'The Tortured Poets Department' (314M) o 'Un Verano Sin Ti' (146M), y por delante de 'MUSIC' (139M) y 'Scorpion' (132M). El dominio es incontestable.

Qué nos dice esto de la industria (y del ego de Drake)

Este tipo de movidas ya son marca de la casa. Drake ha entendido que en el streaming el impacto inicial lo es casi todo, y por eso ha soltado tres discos en lo que va de año. Algunos, como 'Maid of Honour' o 'Habibti', se quedaron lejos de estas cifras (29 y 27 millones, respectivamente), pero 'ICEMAN' ha llegado con la artillería pesada y un homenaje a Jackson que funciona como guiño nostálgico y como declaración de intenciones. Ya lo hizo Taylor Swift con sus regrabaciones, y Bad Bunny con 'Un Verano Sin Ti'. El molde está claro: lanzar mucho, lanzar fuerte y darles a los fans exactamente lo que esperan, pero con algo de sorpresa.

Lo de batir a BTS también tiene su aquel. La disputa por el single más escuchado demuestra que los fandoms están más organizados que nunca y que Spotify va a tener que afinar su contador si no quiere acabar cada viernes con una corrección pública. Ahora la pregunta es cuánto aguanta 'Billie Jean' en lo más alto tras el empuje inicial. Porque si algo nos ha enseñado Drake es que su estela es larga, pero el trono de las listas globales siempre está en juego.

El resumen para vagos (TL;DR)