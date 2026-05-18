'Hope' incendia Cannes 2026: Fassbender y Vikander arrasan con la superproducción coreana de ciencia ficción

Cannes ha dictado sentencia y lo ha hecho con una ovación de seis minutos. 'Hope', la superproducción coreana de ciencia ficción dirigida por Na Hong-jin, ha revolucionado el festival con una mezcla de alienígenas, humor escatológico y acción a raudales.

El filme, que compite por la Palma de Oro, une a Michael Fassbender, Alicia Vikander (sí, la pareja de la vida real comparte pantalla) y Taylor Russell en una trama que arranca con un tigre suelto y acaba con una invasión extraterrestre en la frontera entre las dos Coreas. Palabras mayores.

Una ovación de seis minutos y una escena que nadie esperaba

La proyección de 'Hope' anoche, una de las cintas más esperadas del certamen, no fue un pase más: la sala se puso en pie durante seis minutos al caer los créditos. Pero lo que más ha dado que hablar es una secuencia que Variety ya ha bautizado como 'la más inesperada del festival'. Un anciano le explica a un policía cómo se topó con los alienígenas mientras hacía sus necesidades en el bosque, con un lenguaje tan explícito que arrancó carcajadas. Así, sin filtros.

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El reparto es otro de los grandes atractivos. Junto a los Fassbender aparecen estrellas coreanas como Hwang Jung-min, Jo In-sung y Jung Ho-yeon (la cara más reconocible de El juego del calamar). Y el morbo está en ver a los Fassbender juntos en una cinta de alto presupuesto, algo que no ocurría desde 'La luz entre los océanos'.

Una invasión alienígena con humor negro (y un presupuesto de récord)

La cinta, de 160 minutos, es la más cara de la historia del cine surcoreano y se ambienta en una localidad montañosa junto a la zona desmilitarizada. El jefe de policía Bum-seok recibe el aviso de un tigre suelto y, al investigar, descubre que la amenaza es mucho mayor. Todo ello con un tono desenfadado y un ritmo que no da respiro.

Según apunta Variety, las criaturas no son lo más logrado (los efectos digitales son modestos), pero la mezcla de acción y humor negro funciona como un tiro. Un cóctel que recuerda a la filmografía de Bong Joon-ho, capaz de combinar la denuncia social con la comedia gamberra. Los distribuidores ya se han lanzado: Neon se ha quedado los derechos para Norteamérica, Reino Unido y Australia, mientras que Mubi llevará la película a España, Italia y gran parte de Latinoamérica. El estreno en salas está previsto para el otoño de 2026.

¿El nuevo 'Parásitos'? Más bien, el 'Okja' más loco que hayas visto

Na Hong-jin ya había concursado en Cannes en 2008 2011 y 2016 con thrillers y terror sobrenatural, pero este salto a la ciencia ficción con presupuesto de blockbuster es otro cantar. La ovación de seis minutos no engaña: el público se lo ha pasado pipa y las primeras críticas elogian su ritmo vertiginoso. Pero 'Hope' no busca la Palma de Oro al uso; es más bien un espectáculo para reventar la taquilla.

El precedente claro es 'Okja' (2017), la fábula de Bong Joon-ho con un cerdo gigante que también dividió a Cannes entre el cine de autor y el entretenimiento puro. Esta vez, con alienígenas y el morbo extra de ver a los Fassbender juntos, la cosa pinta aún más loca. Queda por ver si el gran público le da la misma bienvenida en otoño, pero en la Croisette ya ha arrasado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)