El zasca de Alec Baldwin a Elon Musk que ha incendiado Twitter por su crítica a 'La Odisea'

Alec Baldwin ha reaparecido en X para lo que mejor se le da: soltar un zasca y largarse. Esta vez el blanco ha sido Elon Musk, después de que el dueño de la red social decidiera dar su opinión no solicitada sobre 'The Odyssey', la nueva película de Christopher Nolan que se estrena el próximo mes.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un beef entre un actor de Hollywood y el hombre más rico del mundo por una peli de griegos. Y encima en la plataforma del segundo. Esto es salseo de altos vuelos.

El tuit que encendió la mecha

Todo empezó, como siempre, con un tuit de Elon Musk. El magnate publicó en X una crítica furibunda contra 'The Odyssey', calificándola de "aburrida y pretenciosa" y sentenciando que Nolan "ha perdido el norte". El mensaje, según recoge BuzzFeed News, acumuló cientos de miles de reacciones en minutos, convirtiéndose en el nuevo tema de conversación de la red.

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La respuesta de Baldwin: directa y sin anestesia

Alec Baldwin no tardó en recoger el guante. El actor respondió con un tuit que ya ha superado los 40 millones de visualizaciones: "Can't argue with a guy who thinks a flamethrower is a personality" (No se puede discutir con un tipo que cree que un lanzallamas es una personalidad). La frase, que se ha traducido y comentado hasta la saciedad. La frase, que es una referencia al famoso 'Not a Flamethrower' que Musk vendió en 2018, todavía se usa para recordarle sus delirios de grandeza.

El zasca ha caído como un jarro de agua fría en la comunidad tuitera. En apenas dos frases, Baldwin ha logrado lo que muchos intentan a diario: dejar a Musk sin réplica inmediata y hacer que todo el timeline se ría a su costa. Los memes no se han hecho esperar. El comentario ha entrado en en la conversación coleando y ya es trending topic mundial.

El beef que no sabíamos que necesitábamos

No es la primera vez que Elon Musk se mete en jardines ajenos. El dueño de X lleva años coleccionando enemistades en la plataforma que él mismo compró, desde políticos hasta actores y periodistas. Pero el careo con Baldwin tiene todos los ingredientes para ser el pique del verano: un actor con carácter y un magnate con demasiadas ganas de opinar.

La jugada de Baldwin recuerda a cuando Robert De Niro le dedicó un comentario ácido en una entrega de premios. O al beef entre Miley Cyrus y Christine Quinn hace apenas unas semanas. La diferencia es que aquí el escenario es X, el patio trasero de Musk, y eso hace que el golpe duela más. Cualquier otra persona habría sido bloqueada o ignorada. Baldwin, por su peso mediático, se ha llevado el aplauso unánime de la tribu.

Lo interesante ahora es cómo responderá Musk. El magnate no suele encajar bien las críticas, pero Baldwin tampoco tiene mucho que perder. Si se enzarza, tendremos días de memes y guerra de cifras. Si lo deja pasar, será una victoria silenciosa para el actor. En cualquier caso, el timeline ya ha elegido bando. Y Baldwin, de momento, ha ganado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)