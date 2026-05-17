Deducciones por movilidad sostenible en la Renta: hasta qué gastos puedes desgravar

Si en 2025 compraste una bici eléctrica, un coche enchufable o vives a golpe de abono transporte, la declaración de la Renta puede traerte un alivio. La campaña de este año incluye deducciones por movilidad sostenible que, bien aplicadas, te devuelven hasta 3.000 euros. Vamos al grano: a continuación te explico qué gastos entran, cuánto se desgrava y cómo meterlo en la declaración sin que te tiemble el pulso.

1. ¿Qué gastos en movilidad sostenible puedes desgravar?

Aquí la respuesta depende de a qué te dediques y de dónde vivas. A nivel estatal, la deducción más jugosa es la compra de un vehículo eléctrico nuevo (turismos y furgonetas) y la instalación de puntos de recarga. El abono transporte solo es deducible si eres autónomo y lo usas para trabajar; para la mayoría de los asalariados, de momento no hay casilla mágica.

Eso sí, varias comunidades autónomas han metido sus propias deducciones por la compra de bicicletas (incluidas las eléctricas) o por el uso de transporte público. La letra pequeña cambia en cada territorio, así que merece la pena revisar el programa PADRE o consultar el borrador para ver si tu comunidad te sorprende con algún euro extra.

Publicidad

2. Cuánto te va a devolver Hacienda (cifras claras)

La deducción estatal funciona así: puedes restar el 15 % del precio de compra de un coche eléctrico nuevo, con una base máxima de 20.000 euros. Es decir, la devolución tope son 3.000 euros. Para los puntos de recarga, la base sube a 4.000 euros, lo que da un máximo de 600 euros de ahorro en la cuota.

No hay límite de renta para aplicar estas deducciones, pero ojo: el vehículo tiene que estar matriculado a tu nombre y la compra efectuada en 2025. Si además te acogiste al Plan MOVES en su día, la deducción es compatible, así que puedes sumar ayudas y arañar todavía más.

3. Requisitos y dónde meterlo en la declaración

En la web de Renta (o en la app), la deducción aparece dentro del apartado de “Deducciones generales de la Administración del Estado”. Busca el epígrafe sobre adquisición de vehículos eléctricos nuevos o instalación de puntos de recarga. Si el borrador no lo trae ya calculado, tendrás que incluirlo manualmente con el importe de la factura y los datos del vehículo.

Para los autónomos, la vía es distinta: el gasto en abonos de transporte público se imputa como gasto deducible de la actividad, siempre que esté vinculado al trabajo (por ejemplo, desplazamientos a reuniones con clientes o a una oficina externa al domicilio fiscal). Aquí la clave es guardar los justificantes por si Hacienda los pide.

4. ¿Suficiente o se queda corto? La realidad del bolsillo joven

La deducción por coche eléctrico premia a quienes pueden desembolsar más de 20.000 euros en un vehículo nuevo. El problema es que la mayoría de los jóvenes no está en ese escaparate: el alquiler, la precariedad y los sueldos bajos dejan poco margen para un eléctrico de estreno.

Mientras, países como Francia llevan años con un “forfait mobilités durables” que cubre directamente los gastos de bicicleta o transporte público, sin necesidad de ser autónomo. Aquí la cosa se queda a medias: el abono transporte sigue sin ser deducible para el asalariado medio, aunque es el gasto diario que más pellizca la cartera. La buena noticia es que el debate está sobre la mesa y cada año surgen propuestas para incluir una deducción específica. Hasta que llegue, toca aprovechar lo que hay y mirar con lupa las ayudas autonómicas.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: La campaña de la Renta 2025 arrancó el 2 de abril de 2026 y acaba el 30 de junio de 2026 para las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria. Para el resto, el límite es el 30 de junio.

La campaña de la Renta 2025 arrancó el 2 de abril de 2026 y acaba el 30 de junio de 2026 para las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria. Para el resto, el límite es el 30 de junio. Quién puede pedirlo: Cualquier contribuyente que en 2025 comprara un vehículo eléctrico nuevo o instalara un punto de recarga. Los autónomos pueden deducir el abono transporte vinculado a su actividad.

Cualquier contribuyente que en 2025 comprara un vehículo eléctrico nuevo o instalara un punto de recarga. Los autónomos pueden deducir el abono transporte vinculado a su actividad. Cuánto: Hasta 3.000 euros por vehículo y 600 euros por punto de recarga. En el caso de autónomos, se deduce el importe real del abono como gasto de actividad.

Hasta 3.000 euros por vehículo y 600 euros por punto de recarga. En el caso de autónomos, se deduce el importe real del abono como gasto de actividad. Dónde se solicita: A través de la sede electrónica de la AEAT, la app “Agencia Tributaria” o en la plataforma Renta Web.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)