La fractura de Alex Márquez en MotoGP: una brutal caída en Cataluña lo manda al quirófano

Se ha vivido un susto mayúsculo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Álex Márquez ha protagonizado la caída más brutal del fin de semana durante la carrera de MotoGP, con un impacto directo contra Pedro Acosta en la curva 10 que lo ha mandado directo al hospital. El parte médico, filtrado hace apenas unos minutos, confirma el peor escenario: fractura de la vértebra C7, y de la clavícula derecha, y quirófano hoy mismo.

El piloto de Gresini se fue al suelo de manera violenta en plena pelea por el podio. La imagen del golpe es de las que hielan la sangre. El impacto contra Acosta, que intentaba adelantar, desencadenó un choque en cadena que acabó con el pequeño de los Márquez tendido en la grava.

Cómo se desató el caos en la curva 10

En la vuelta 6 de la carrera, Álex y Pedro Acosta luchaban por la tercera plaza. En la frenada de la curva 10, el contacto entre las dos Ducati fue inevitable. Álex salió despedido por los aires y rodó hasta quedar inmóvil. La carrera se detuvo con bandera roja, y el silencio en el circuito fue ensordecedor. Las asistencias médicas tardaron minutos en mover al piloto, que en todo momento mantuvo la consciencia y llegó a levantar el pulgar.

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El parte médico y el 'todo controlado' que alivia al paddock

Pasadas dos horas de incertidumbre, el equipo Gresini Racing publicó el comunicado oficial en su web que confirmaba el alcance de las lesiones: fractura marginal de la vértebra C7 y fractura de clavícula derecha. Una placa estabilizará la fractura hoy mismo en el Hospital General de Cataluña. Acto seguido, el propio Álex colgó una imagen desde la camilla con el mensaje 'Todo controlado, gracias por los mensajes'. Respiro general.

La temporada de Márquez estaba siendo notable, con podios y una regularidad que lo acercaba a los puestos de cabeza. Ahora, la rehabilitación apunta a varias semanas de baja, aunque desde el equipo no se aventuran a dar plazos. Pedro Acosta, por su parte, no tardó en mostrar su preocupación por la radio del equipo y pidió disculpas. El murciano aseguró que fue un lance de carrera sin mala intención.

MotoGP y su maldita cara B: el historial de huesos rotos

Este accidente no es un caso aislado. La historia reciente de MotoGP está llena de fracturas que han cambiado carreras. El hermanísimo Marc Márquez vivió su propio calvario con el húmero en 2020, y cada cierto tiempo la competición recuerda que la línea entre la gloria y el quirófano es muy fina. Álex ahora se une a esa lista de guerreros que se levantan tras el golpe. La pregunta flota en el paddock: ¿cuándo volverá? La respuesta, por ahora, solo la tiene el bisturí.

Más contexto sobre el piloto lo tienes en su página de Wikipedia.

El chisme en 3 claves (TL;DR)