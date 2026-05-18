Forza Horizon 6 alcanza 178.009 jugadores en Steam, superando a Forza Horizon 5

Era cuestión de tiempo que Playground Games nos llevara a Japón, pero nadie esperaba que lo hicieran con semejante desfase. Forza Horizon 6, todavía en acceso anticipado para los que soltaron la pasta de la edición premium, ha alcanzado un pico de 178.009 jugadores simultáneos en Steam. Sí, antes incluso de que el juego salga oficialmente el 21 de mayo. Y no, no es un bug de SteamDB.

La cifra, según ha reportado PC Gamer, deja en ridículo el récord de su antecesor: Forza Horizon 5 arañó 81.096 jugadores en su momento. Estamos hablando de más del doble. Y eso que Microsoft ha metido la tijera en Motorsport y Need for Speed está en pausa. No hay competencia: Forza Horizon es ahora mismo el Tony Hawk del arcade de coches.

Un Japón tan espectacular que hasta los mechs salen a correr

Jugar a Forza Horizon 6 es una sobredosis de Japón. Kei trucks, cerezos indestructibles y carreras contra un robot gigante. La fórmula es la de siempre —libertad, coches a cascoporro y un mapa enorme—, pero ambientada con un mimo que roza lo enfermizo. Los 178.009 jugadores no son casualidad: es el primer Forza que realmente apetece explorar cada rincón, no solo quemar asfalto.

Publicidad

El acceso anticipado de cuatro días es el caramelo de la edición premium, que cuesta 120 dólares (o 110 libras, o 190 dólares australianos, que en moneda local es un riñón). Pero el gancho no es solo jugar antes. Incluye dos expansiones, un pase de coches, dos paquetes de coches, un pack de bienvenida y la membresía VIP. Vamos, que si eres de los que compran DLC sí o sí, pagar por adelantado es más barato que ir a pellizcos.

El rey solitario de un género huérfano de rivales

Lo de Forza Horizon 6 no es solo un logro del estudio, es un síntoma. Los juegos de carreras en mundo abierto se han quedado sin oponentes. Motorsport, cancelado; Need for Speed, congelado; Lego 2K Drive, a punto de ser descatalogado. En este desierto competitivo, Playground Games campa a sus anchas. Y se nota.

Pero que nadie piense que el éxito es inmerecido. La crítica lo ha recibido con un 84 sobre 100, según la reseña de PC Gamer (y otras que ya asoman). "Hay una cantidad asombrosa de cosas que hacer y un número absurdo de coches con los que hacerlas", escribió Phil Savage. Traducción: el juego es un parque de atracciones sobre ruedas y no tiene rival en escala. Si eres un tipo que flipa con los coches, no tienes otra opción seria.

Eso sí, el modelo premium no es para todos. Soltar 120 pavos de golpe duele, pero si llevas años comprando los DLC de Total War o del mismo Forza Horizon 4 y 5, sabrás que al final la tarjeta llora menos si lo haces todo de una. Lo que ha hecho Playground es abrazar al fan hardcore y decirle: "Oye, si de todas formas vas a gastártelo, te damos cuatro días de ventaja y mechs". Y el fan hardcore se ha lanzado en masa.

Lo que nos dice este récord sobre la industria

El pico de jugadores en acceso anticipado es un termómetro perfecto: la comunidad de Forza no solo es fiel, es que viene quemada de esperar. Microsoft ha acertado de pleno con la ambientación nipona, y ha convertido lo que podía ser un simple cambio de mapa en una carta de amor a la cultura automovilística japonesa que llevábamos años pidiendo. La última vez que vimos algo parecido fue con el salto de Forza Horizon 3 a Australia, pero entonces el ecosistema de Steam no era el de hoy.

El dato es aún más bestia si lo comparamos con otros lanzamientos de peso: Cyberpunk 2077, con todo su hype, solo alcanzó 472 mil en lanzamiento; un arcade de coches no llega a esos números, pero hay que tener en cuenta que esto es solo el early access. Es como si una peli de superhéroes hiciera más taquilla en preestreno que el estreno de la anterior entrega. Y eso es lo que está pasando. El mensaje es claro: cuando haces un producto redondo, con un valor añadido tangible para el jugador más fiel, el hype se traduce en cifras. Y si encima no tienes competencia, la hegemonía es total. El 21 de mayo, cuando el juego se lance para todos, veremos otro pico aún mayor.

El resumen para vagos (TL;DR)