"Nuestro milagro": Rocío Muñoz revela los detalles de su relación secreta con Omar Montes y la llegada de su primer hijo

Rocío Muñoz, una joven esteticista de Madrid, ha acaparado todos los focos tras confirmar de manera pública que espera su primer hijo. Lo que en un principio parecía un anuncio convencional de maternidad se convirtió en un asunto de gran interés informativo cuando la protagonista desveló la identidad del progenitor.

Esta revelación ha generado un intenso debate, especialmente por la situación sentimental del artista, quien mantiene una relación estable con Lola Romero, madre de su hijo nacido hace apenas unos meses.

En su publicación, Rocío Muñoz no dejó lugar a las especulaciones al escribir el siguiente mensaje: “El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros”. Estas palabras marcaron el inicio de una tormenta mediática que ha llevado a la joven a sentarse en el plató del programa ‘¡De Viernes!’ para ofrecer un relato pormenorizado de cómo se gestó esta historia.

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Rocío Muñoz revela los detalles de su relación secreta y la llegada de su primer hijo

Rocío Muñoz revela los detalles de su relación secreta y la llegada de su primer hijo | Fuente: Instagram @rociommartin

Según su testimonio, el primer contacto tuvo lugar mediante un grupo de conocidos comunes. Aunque el interés de Omar fue evidente desde el primer momento, Rocío Muñoz se encontraba en aquel entonces manteniendo otra relación sentimental, lo que mantuvo las distancias durante un tiempo. Sin embargo, una vez que ella recuperó su soltería, el cantante no tardó en volver a mostrar sus intenciones. La joven recuerda que él fue muy directo al comentarle: “Bueno, ahora ya puedo, ya puedo hacerte mía”.

¿Cómo se enteró Omar Montes de que su amante, Rocío Muñoz, estaba embarazada?: "Se puso muy contento".



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La madrileña relató que, tras publicar una historia temporal en Instagram acompañada por el tema musical ‘Soltera’, el cantante reaccionó con una declaración de intenciones muy específica: “esperando que te quedes así para que seas mía”. Ante esta insistencia, la respuesta de ella fue: “Pues estás de suerte”, lo que dio pie a su primer encuentro físico donde se produjo el primer beso. A pesar de esa química inicial, Rocío Muñoz aclaró que la primera relación íntima entre ambos no se produjo hasta pasados varios meses de aquel primer contacto.

La sombra de la pareja oficial y el descubrimiento de la paternidad de Omar

Uno de los puntos más controvertidos de este relato es la convivencia de esta relación con la vida pública de Omar Montes junto a Lola Romero. Durante su entrevista, Rocío Muñoz confesó que se enteró de que la novia oficial del cantante estaba embarazada a través de una tercera persona y no por boca de él.

A pesar de recibir esta información de una amiga, la joven continuó manteniendo encuentros con el artista durante un mes adicional, esperando una transparencia que nunca llegó de forma voluntaria. Ante el silencio de él, fue ella quien finalmente decidió dar el paso y felicitarle por su paternidad.

💥💣 Rocío Muñoz, amante de Omar Montes, rompe su silencio en EXCLUSIVA sobre su embarazo con el cantante.



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No obstante, el hecho de que el cantante acabara de ser padre con su pareja oficial no parece que frenara sus encuentros con la joven madrileña. Tras el nacimiento del hijo de Lola Romero, ambos volvieron a verse. Rocío Muñoz detalló que tras varios días de comunicación constante, él le manifestó su deseo de visitarla: "Es que tengo ganas de ir a verte. Fue en ese contexto de encuentros recurrentes cuando ella descubrió que también se había quedado embarazada.

Una videollamada cargada de promesas y el giro de los acontecimientos

Debido a la distancia, la joven optó por realizar una videollamada para informarle de su estado. Contrario a lo que pudiera esperarse, la reacción inicial fue positiva. Según Rocío Muñoz, el cantante mostró una actitud protectora: "Se puso muy contento. Me dijo 'qué pena no estar ahí para darte un abrazo y que no me preocupase".

Sin embargo, esta muestra de afecto público resultó contradictoria para la joven. Por un lado, el artista le solicitaba la máxima discreción para evitar que el embarazo saltara a los medios de comunicación, pero por otro, realizaba gestos románticos a la vista de todo el mundo. La propia Rocío Muñoz cuestionó esta actitud en el programa, señalando que no entendía por qué le pedía que nadie se enterase mientras él actuaba de esa forma tan expuesta. Tras este encuentro en el trabajo, ambos compartieron una merienda junto a un amigo de él, en la que el tema del embarazo fue tratado con total naturalidad entre los presentes.

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La tensa cena familiar y la frase que lo cambió todo

La situación dio un giro dramático cuando la familia del cantante entró en escena. El padre del artista se puso en contacto con la joven para transmitirle que su hijo le había dado una versión muy distinta de los hechos, calificando lo sucedido como algo de una sola noche. Para intentar aclarar la situación, Rocío Muñoz fue invitada a una cena en la que estarían presentes el padre del cantante y su esposa. En ese encuentro, que contó también con la presencia de un amigo del artista, fue donde se produjo el comentario más doloroso para la joven.

En presencia de sus allegados, el cantante reconoció que “se alegraba del embarazo, pero que ahora no le venía bien por la situación que él tiene en casa”, refiriéndose a su vida con Lola Romero. Además de esta decepcionante declaración, la joven tuvo que enfrentarse a los reproches de la mujer del padre de Omar, quien le espetó: “Bueno, tú sabes que te has metido en una relación”. Ante este escenario, Rocío Muñoz decidió que era el momento de proteger su futuro y el de su hijo mediante la vía legal.

Con el objetivo de evitar conflictos futuros, la madrileña propuso un documento formal. Ella solicitó, delante de la familia del cantante, firmar un acuerdo donde él se desentendiera de cualquier responsabilidad, renunciando tanto a la custodia como a cualquier derecho sobre el niño una vez naciera, a cambio de que ella no le reclamara ningún tipo de ayuda económica. Sin embargo, la respuesta del artista fue una negativa rotunda, lo que aumentó la tensión entre ambos y llevó a Rocío Muñoz a tomar medidas drásticas para salvaguardar sus intereses.

El último contacto entre ambos se produjo mediante un mensaje de texto. Ante la falta de disposición para un arreglo amistoso, le citó para una reunión formal: “Buenas tardes. Viendo cómo está transcurriendo todo, lo mejor es que lleguemos a un acuerdo. A mí me gustaría que fuese amistoso y no tengamos que meter abogados ni juzgados. El miércoles a las ocho nos reunimos tú y yo, que somos los implicados, en Hermosilla 23. Y decirte que, aunque me obligases a borrar las conversaciones, las tuyas y las de tus amigos delante de tu familia, ya tenía todo guardado, compulsado y las conversaciones grabadas. Y me bloqueó".