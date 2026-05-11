La pareja de Omar Montes abandona la casa que compartían tras la supuesta tercera paternidad del cantante

El nombre de Omar Montes ha saltado a los titulares no por sus éxitos musicales, sino por el testimonio de Rocío Muñoz Martín. Esta empresaria, conocida en el sector de la enfermería estética y propietaria de una clínica en el prestigioso barrio de Salamanca en Madrid, ha roto su silencio y ha aprovechado una fecha tan señalada como el Día de la Madre para lanzar un primer mensaje que, aunque en ese momento parecía enigmático, ya dejaba entrever la magnitud de lo que estaba por venir.

En aquella publicación inicial, Rocío compartía su felicidad sin señalar directamente a nadie, pero usando palabras que hoy cobran un sentido pleno. “¡Estoy embarazada! ¡No puedo sentirme más plena y feliz! En unos meses conoceré al amor de mi vida”, expresaba. Sin embargo, lo que realmente encendió todas las alarmas fue una frase que muchos identificaron con el lenguaje habitual del cantante: “Como dice tu papá, ya eres un ser de luz que viniste para iluminarnos a todos”. Esta referencia fue el preámbulo de lo que terminaría por confirmarse días después.

Finalmente, la confirmación definitiva llegó este jueves cuando Rocío Muñoz Martín decidió poner nombre y apellidos al padre de su futuro hijo. Publicó una ecografía acompañada de un texto que despejaba cualquier duda razonable sobre la identidad del progenitor. “El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros”, sentenció la empresaria.

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El testimonio de Rocío Martín y los detalles de su relación con Omar Montes

Rocío Muñoz revela los detalles de su relación secreta y la llegada de su primer hijo | Fuente: Instagram @rociommartin

La situación ha cobrado una dimensión mayor gracias a las informaciones aportadas por periodistas especializadas en el programa de Sonsoles Ónega. Isabel Rábago ha sido una de las voces que más datos ha arrojado sobre este supuesto romance paralelo. Según sus fuentes, Rocío Martín está “embarazada de 23 semanas” y su decisión de hablar públicamente no ha sido impulsiva. La colaboradora explicó que la empresaria “ha querido dar ese paso después de muchísimos meses de intentar hablar con Omar y de hacerle partícipe de esta situación”.

Lejos de ser un encuentro pasajero o una anécdota sin importancia, la periodista asegura que estamos ante algo mucho más profundo y duradero en el tiempo. “No es una relación esporádica, es una relación de muchísimo tiempo”, afirmó Rábago. Además, dejó claro que la enfermera estética no ha dicho aún su última palabra y que posee información relevante que podría afectar al círculo más íntimo del cantante de Pan Bendito.

De hecho, parece que Rocío “tiene ganas de hablar” y que su versión de los hechos no se limita únicamente a la gestación. Según se detalló en el espacio televisivo, la empresaria “tiene un testimonio muy interesante que afecta no solamente a Omar, sino a todo su entorno”.

La huida de Lola Romero del domicilio familiar

La huida de Lola Romero del domicilio familiar | Fuente: Europa Press

Como era de esperar, la persona más afectada por esta revelación pública ha sido Lola Romero, la mujer que compartía su vida con el cantante hasta hace apenas unos días. La periodista Pilar Vidal fue la encargada de confirmar que la reacción de Lola no se ha hecho esperar.

Según su información, la joven “habría abandonado el domicilio del cantante tras conocer la noticia”. Este movimiento supone un punto de no retorno en la relación de la pareja. Aunque la pareja llevaba tiempo sin compartir contenido conjunto en redes sociales, nada hacía presagiar un final tan abrupto y polémico.

Pilar Vidal fue muy explícita al respecto: “Era conocedora de la infidelidad, pero no del embarazo”. Esta distinción es fundamental para entender el enfado de Lola Romero. Al parecer, podía tolerar ciertos deslices, pero el hecho de que hubiera un bebé en camino con otra mujer ha sido el detonante definitivo para poner fin a la convivencia. La periodista añadió que la madre del segundo hijo del artista tiene una postura muy clara frente a esta traición: “y por ahí no va a pasar”.