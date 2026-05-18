Terraria supera los 70 millones de copias y entierra su 'final falso' con más contenido

Cada vez que Re-Logic soltó aquello de «esta es la última actualización», el destino se las devolvía con otros diez millones de copias vendidas. A sus 15 años, Terraria ha superado los 70 millones de unidades y ha enterrado de una vez su famoso 'final falso' con una promesa que ya es la única verdad: habrá más contenido. La ironía es tan bestia que ya forma parte del lore del juego.

El 'final falso' que se convirtió en el chiste más largo del gaming

Desde la versión 1.1, el equipo de desarrollo ha repetido la misma cantinela una y otra vez: esta será la última gran actualización. Y cada vez, los jugadores respondían con una carcajada y otras 15 horas más de vicio. Ahora, el estudio ha confirmado oficialmente que abandonan por completo la pantomima del cierre definitivo y seguirán lanzando novedades mientras haya vida en el servidor. Por si fuera poco, el crossplay ya está en marcha, según detallan en la web oficial del juego. Vamos, que Terraria va para largo.

101 horas de media: el vicio silencioso que los números no pueden ocultar

Si alguien te dice que Terraria es «un juego de 10 euros», no le creas. Lo es hasta que miras las estadísticas y descubres que la media en PC supera las 100 horas. Cien. Con sus gráficos pixelados y su curva de aprendizaje empinada, el sandbox de Re-Logic está a años luz de la mayoría de títulos triple A en fidelidad y permanencia. Mientras otros juegos se ahogan en pases de temporada y micropagos, aquí la gente se queda por la construcción libre, los jefes demenciales y esa sensación de que cada partida es única.

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La clave de de esta longevidad, más allá del pixel

Comparaciones hay mil. Stardew Valley, Minecraft, The Binding of Isaac... pero Terraria tiene un punto salvaje que engancha diferente. Quizá sea la mezcla de exploración, combate y creación sin tutoriales abusivos. O quizá la comunidad de modders, que sigue sacando mundos imposibles. El caso es que Re-Logic entendió hace mucho que una base fiel vale más que un battle pass anual. Y ahora que el crossplay llega por fin, la pregunta ya no es si el juego morirá, sino cuántos millones más sumará antes de que otro estudio se atreva a imitar la fórmula de verdad. Spoiler: nadie lo hace igual.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. No estamos ante un estreno, sino ante el enésimo aviso de que Terraria sigue imparable. El crossplay puede resucitar partidas multijugador y la promesa de más contenido es música para cualquier viciado. La broma del 'final falso' ya es parte del atrezzo, y aún así compraríamos la camiseta.

El resumen para vagos (TL;DR)