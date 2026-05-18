Lo que ha dicho Benjamín Vicuña sobre la relación actual entre Pampita y su pareja ha encendido las redes

Benjamín Vicuña ha soltado la bomba. El actor chileno, conocido por telenovelas y por su agitada vida sentimental, ha hablado por fin sobre la relación que mantienen hoy Pampita, la madre de sus hijos, y su actual novia, Anita Espasandín. Y lo ha hecho con una metáfora tan inesperada como redonda: las compara con un equipo de fútbol.

La revelación ha sorprendido a propios y extraños, pero tiene lógica. Vicuña, padre de tres adolescentes junto a Carolina Ardohain, describió a la modelo como «la número 10 del equipo» y a su pareja como «la capitana que organiza el juego». Una imagen que deja claro que, lejos de los dramas del pasado, las dos mujeres comparten un espacio de respeto y coordinación por el bien de los chicos.

«Son un equipo. Pampita pone el talento y Anita la estrategia. Así hemos logrado que todo fluya», declaró el actor trasandino en una entrevista donde no evitó ningún tema espinoso. La frase corrió como la pólvora en X/Twitter: usuarios divididos entre quienes aplaudían la madurez y quienes señalaban que la comparación futbolera rozaba el simplismo.

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La confesión de Vicuña que nadie esperaba

El actor llevaba meses sin mencionar públicamente cómo se llevaban Carolina y Anita. Los rumores apuntaban a una tensión soterrada, con encuentros incómodos en eventos escolares y silencios en redes. Pero Vicuña ha tirado por la calle de en medio: «Somos una familia moderna, unida por los chicos y por el cariño que nos tenemos». Y para ilustrarlo, lo del fútbol.

«Pampita es la número 10: tiene la visión, la clase, el talento natural. Y Anita es la capitana, la que ordena, la que habla con todos y se asegura de que el grupo funcione». La descripción, según él, no es casual: ambos roles son complementarios y sin ellos el equipo se desmorona. Una confesión que, de paso, desmonta cualquier teoría de guerra fría entre las dos mujeres más importantes de su vida.

El testimonio, compartido por Caras, ha generado titulares de todo tipo, desde «Vicuña alinea a su ex y a su novia» hasta «El tridente que no juega al offside». Y en medio, un montón de tuits pidiendo la alineación completa o bromeando con la posible suplencia del actor en su propio equipo.

La reacción en redes y el silencio de las protagonistas

Mientras Vicuña hablaba, ni Pampita ni Anita Espasandín han hecho comentarios directos. La modelo argentina, con más de ocho millones de seguidores en Instagram, compartió un story genérico sobre energía positiva; por su parte, la influencer y pareja del actor optó por un post en su feed con la frase «Work in progress». Lo típico: mensajes sin etiquetas, pero que todo el mundo leyó como un guiño.

En Twitter, los memes no se hicieron esperar. «Pampita 10, Anita 5, ¿y Benjamín? Suplente», escribió un usuario; otro comparó la situación con una formación de la selección chilena. El salseo estaba servido, y aunque muchos celebraban la declaración sin filtros, otros la tachaban de paternalista: «Reducir a dos mujeres adultas a posiciones de un once titular es un poco de manual», comentaba una cuenta feminista con miles de likes.

Una dinámica familiar que se repite en el mundo del espectáculo

Que una ex y la actual pareja se lleven bien no es nuevo, pero que el protagonista las organice como un estratega de banquillo es menos frecuente. En el pasado hemos visto casos de cordialidad forzada (nada más recordar los cruces de Shakira y Clara Chía en los inicios de la separación) o de auténtica amistad sobrevenida, como la de Javier Bardem y Penélope Cruz con sus respectivas exparejas. Vicuña, sin embargo, añade un componente de show que no todo el mundo compra.

Hay quien ve en esta metáfora un intento del actor de blanquear su propio proceso y quitarle hierro al polvorín que podría haberse montado; otros, simplemente, un gesto sincero de alguien que ha encontrado el equilibrio. Sea como sea, la jugada le ha funcionado: ha colocado el tema en todas las agendas del corazón sin tener que dar explicaciones incómodas. Y ha dejado a los seguidores con ganas de más detalles sobre cómo se entrenan, cómo reparten las jugadas y, sobre todo, qué pasa cuando hay tarjeta roja.

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Lo que está claro es que la dinámica entre Pampita, Anita y el propio Vicuña seguirá dando titulares. Por ahora, el actor ha logrado lo que buscaba: que hablemos de equipo y no de trincheras.

El chisme en 3 claves (TL;DR)