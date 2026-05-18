El último rincón libre de internet empieza a preocupar: Reddit se suma al peligroso precedente de X y Meta

Reddit acaba de mover ficha y, como era de esperar, el movimiento no ha gustado nada. La plataforma ha empezado a mostrar un aviso a los usuarios que navegan desde el móvil: o te descargas la app o te quedas fuera. Lo que antes era el último refugio del internet abierto empieza a dar señales de querer encerrarte en su jardín vallado.

Durante los últimos días, miles de personas se han topado con un mensaje en la versión web móvil de Reddit que bloquea el acceso a menos que instales la aplicación oficial. En el subreddit r/technology, la queja acumula casi 20.000 votos positivos y más de 4.200 comentarios, y eso es solo un hilo entre decenas. La gente no está precisamente encantada.

Reddit dice que se trata de una prueba limitada para un pequeño grupo de usuarios que ya conocen la plataforma, argumentando que la experiencia es “mucho mejor” en la app. Traducción libre: queremos que no te escapes. La app oficial permite personalizar el contenido y las búsquedas, sí, pero también recopila datos con menos miramientos que el navegador. Y eso, en un sitio que nació como un foro casi anárquico, escuece especialmente.

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El miedo al doomscrolling que Reddit dice no ver

El verdadero temor es que esto convierta a Reddit en otra máquina de enganche infinito. Plataformas como TikTok o Instagram han perfeccionado el doomscrolling hasta hacerlo casi adictivo, y la app de Reddit podría seguir ese mismo camino. Si te obligan a usarla, el algoritmo aprende tus debilidades y te sirve contenido diseñado para que no cierres la sesión. Los foros temáticos, que siempre fueron el alma de Reddit, se convierten en un scroll infinito de estímulos.

Además, la decisión supone romper con la forma natural de llegar a la plataforma: Google. Buena parte del tráfico de Reddit viene de búsquedas, y ahora se arriesgan a perderlo si los usuarios deciden que no vale la pena instalar otra app más. Hay quien ya ha encontrado un parche temporal (limpiar caché y cookies permite esquivar el aviso), pero es una solución precaria que depende de cuánto aguante el navegador antes de volver a ser bloqueado.

Un precedente peligroso: cuando la app te encierra y tú ni te enteras

Esto no es nuevo. Twitter (ahora X) lleva años empujando su app para móviles, y Meta hizo lo propio con Facebook e Instagram. La diferencia es que Reddit siempre había sido la opción de los que huían de esos jardines cerrados. Que ahora quiera imitar el modelo de negocio de las redes que sus usuarios más desprecian es, como poco, irónico. Se entiende el porqué: desde que salió a bolsa, la presión por demostrar ingresos crecientes es brutal, y una app cerrada permite controlar el acceso a los datos y la publicidad como ningún navegador lo hará jamás.

Lo que está en juego no es solo la comodidad: es la filosofía misma de internet. Si hasta el rincón más libre se convierte en otra máquina de retención, ¿qué nos queda? Los próximos meses dirán si la comunidad se pliega al nuevo orden o si, como tantas veces, organiza un éxodo. La pelota está en el tejado de los usuarios, pero la decisión de Reddit ya está tomada.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. No es un avance tecnológico, sino un movimiento empresarial con aroma a monetización agresiva. La indignación está justificada y el peligro de que Reddit se convierta en otra factoría de doomscrolling es real — aunque, por ahora, el bloqueo no es total y hay formas de esquivarlo.

El resumen para vagos (TL;DR)