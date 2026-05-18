'Supervivientes 2026' no perdona a Claudia y la deja "sin pelo"

Tras más de dos meses pasando hambre y penurias en los Cayos Cochinos, los participantes de 'Supervivientes 2026' se han enfrentado a un reto psicológico que ha transformado su aspecto físico por completo. Hablamos de la undécima entrega del debate dominical, un espacio donde la enviada especial María Lamela apareció en Honduras con un arsenal de suculentos platos.

La mesa de las tentaciones de 'Supervivientes 2026' no perdona a Claudia

La mesa de las tentaciones de 'Supervivientes 2026' no perdona a Claudia | Fuente: Telecinco

El caso de Claudia Chacón fue sin duda uno de los más impactantes de la velada. La concursante de 'Supervivientes 2026' celebraba su cumpleaños a miles de kilómetros de su hogar, una fecha muy señalada que la dirección del concurso quiso conmemorar con una "sorpresa".

Al acercarse a la temida zona de intercambio, se encontró con un irresistible trozo de tarta de chocolate. Llevada por el hambre acumulada, degustó el dulce ignorando la trampa que venía a continuación.

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"Me siento fatal de estar pensando en mi pelo con todas las personas que por desgracia pierden el pelo" ❤️‍🩹



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María Lamela, conociendo a la perfección la debilidad de la joven en ese momento tan especial, subió la apuesta de inmediato. Le propuso entregarle una cantidad mucho mayor de ese pastel a cambio de un sacrificio mayúsculo que consistía en cortarse el pelo.

En medio de un mar de lágrimas y con la melena ya cortada a la altura de las orejas, Claudia pronunció unas palabras: “Lo voy a hacer porque quiero demostrar a las chicas como yo que la belleza está en el interior, no necesitamos la validación de nadie y porque jamás he sentido este apoyo como aquí”, sentenció.

Lejos de terminar ahí el sufrimiento de la participante, la conductora del espacio le planteó un ultimátum. Claudia podría recuperar toda su dotación personal perdida y disfrutar de una ansiada llamada telefónica con su novio para recibir sus felicitaciones. El precio a pagar por ese contacto con el exterior era llevar el corte de pelo al máximo nivel posible.

El banquete maternal de Darío y el look de Ivonne Reyes en 'Supervivientes 2026'

El banquete maternal de Darío y el look de Ivonne Reyes en 'Supervivientes 2026' | Fuente: Telecinco

Otro de los grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes 2026' fue Darío. El joven se encontró cara a cara con el plato favorito de su dieta habitual, filetes a la trepa. La condición impuesta por el formato televisivo era raparle la mitad de la cabeza. A pesar de reconocer en directo su temor a “convertirse en el hazmerreír de España”, la necesidad calórica pudo más y aceptó el doloroso trato.

Ya con medio cráneo totalmente al descubierto, le ofrecieron aumentar la ración de comida si permitía que la maquinilla arrasara con el resto de su cabello. Darío no lo dudó un instante y prefirió quedarse completamente sin pelo antes que parecer “una mala cosa”, tal y como él mismo argumentó para justificar su rapado integral.

Darío afirmó asombrado que la receta sabía exactamente igual que la que prepara su madre en casa. Lo que resultaba imposible de imaginar para el participante de 'Supervivientes 2026' era que, efectivamente, su madre había cruzado el océano hasta los Cayos Cochinos para cocinarle ese manjar en persona. Al descubrirla escondida, el joven salió corriendo hacia ella.

Por su parte, Ivonne Reyes se topó con un generoso plato de arepas que le hizo brillar los ojos de forma instantánea. Para hincarle el diente, debía aceptar convertirse en la asistente de Gerard, el actual nominado del grupo, acatando todas sus órdenes hasta la expulsión del jueves.

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Tras dudarlo brevemente, accedió a la propuesta. Pero la implacable dinámica de 'Supervivientes 2026' siempre exige un paso más. Lamela colocó sobre el atril más raciones de arepas acompañadas de patatas, exigiendo esta vez 20 centímetros de la melena de la venezolana. Tras pensarlo detenidamente, aceptó. “No me creo que haya dicho que sí, no lo he tenido tan corto en años”, lamentaba.

Las duras renuncias de Alba Paul y Alvar Seguí en 'Supervivientes 2026'

Las duras renuncias de Alba Paul y Alvar Seguí en 'Supervivientes 2026' | Fuente: Telecinco

El turno de Alba Paul estuvo marcado por la culpa y el instinto de supervivencia. Antes de enfrentarse a los manjares, la concursante avisó a la presentadora de que había dejado “negociado que su melena era sagrada” antes de coger el avión hacia Honduras.

La primera oferta de la noche consistió en un tentador plato de pollo con patatas a cambio de renunciar a la mitad de su saco personal, un trueque que aceptó rápidamente. Inmediatamente después, le acercaron unos espaguetis a cambio de entregar el saco entero con todas sus pertenencias. Volvió a aceptar.

Sin embargo, la prueba de fuego para Alba en este tramo de 'Supervivientes 2026' llegó cuando la organización añadió una ración extra de pollo y patatas humeantes. El precio exigido cruzaba la línea roja que ella misma había marcado minutos antes. Debía desprenderse de 10 centímetros de su preciado pelo y, como castigo adicional, sumergirse durante tres tensos minutos en una bañera preparada para la ocasión.

El rugido de su estómago fue más fuerte que las promesas hechas en España, y Alba cerró la negociación asumiendo que estaba “traicionando” su palabra y pidiendo sinceras disculpas a Dulceida en riguroso directo.

El concursante Alvar Seguí también vivió su particular viacrucis estético en 'Supervivientes 2026'. El participante perdió por completo la cordura al ver los alimentos que le habían preparado en la zona de arena. El equipo le tenía reservada una espectacular lasaña, pero a cambio le exigieron desprenderse de su característico bigote, su gran seña de identidad frente a la audiencia. Movido por la gula extrema, aceptó perder su vello facial.

Poco después, también accedió a cortarse 15 centímetros de su cabello para poder saborear unas apetitosas patatas con huevos fritos. Eso sí, Alvar demostró que mantiene ciertos límites intactos y rechazó ceder su diario íntimo a cambio de tener que vestir únicamente con un taparrabos por la playa.