'La Promesa': Curro está por descubrir el nombre de la asesina de Jana, ¿querrá casarse con Ángela ahora?

La jornada de 'La Promesa' arrancará con una sacudida monumental para Curro. El joven recibirá una comunicación oficial de suma importancia proveniente directamente de la Corona. Este inesperado telegrama le exigirá que acuda a Madrid de forma inminente para tratar personalmente todos los detalles sobre la ansiada restitución de su baronía.

Por un lado, el marqués Alonso y sus aliados más cercanos verán en este viaje a la capital una oportunidad de oro para consolidar el estatus de Curro. Sin embargo, la reacción en el bando contrario será radicalmente opuesta. Lorenzo y Leocadia mostrarán una profunda desconfianza ante el llamado real. Ambos darán por sentado que esta citación no traerá nada bueno y pronosticarán que el desplazamiento de Curro a Madrid terminará convirtiéndose en una severa reprimenda.

Un beso furtivo y el plan para que Adriano gane autonomía en 'La Promesa'

Un beso furtivo y el plan para que Adriano gane autonomía en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Martina y Adriano tendrán que hacer frente a las consecuencias emocionales del beso que compartieron recientemente en 'La Promesa'. Lejos de arrepentirse de ese momento de intimidad, ambos reconocerán que lo disfrutaron, pero tomarán una decisión muy firme al respecto. Acordarán no volver a cruzar esa línea romántica, justificando su contención en el profundo respeto y la lealtad que le deben a Jacobo.

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Precisamente será Jacobo quien tome un papel muy activo en el día a día de Adriano. Con la intención de ayudarle a superar sus limitaciones, le propondrá un reto tan práctico como duro a nivel emocional. Le sugerirá que memorice cada espacio, pasillo y rincón del palacio para que pueda ganar autonomía y desenvolverse con mayor independencia. Paralelamente a esta iniciativa, la dinámica de la casa sufrirá una modificación importante cuando por fin llegue Camila, la aya contratada para hacerse cargo del cuidado de los niños.

Regresos incómodos y la ruina económica de Manuel en 'La Promesa'

Regresos incómodos y la ruina económica de Manuel en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

El capítulo de 'La Promesa' también estará marcado por retornos que nadie esperaba. Ciro regresará por sorpresa, pero su presencia no desatará precisamente alegría ni entusiasmo. Julieta será la encargada de recibirle y lo hará mostrando una frialdad absoluta. Esta actitud distante y cortante evidenciará lo mucho que han cambiado las cosas entre ellos durante este tiempo de separación, dejando claro que el vínculo que los unía está prácticamente roto.

Mientras tanto, Manuel recibirá un golpe devastador al reunirse con su contable personal. El profesional de los números le confirmará las peores sospechas que albergaba desde hace días. La ambiciosa inversión económica que realizó conjuntamente con el duque de Carril resultará ser un fracaso absoluto.

Chantajes en las cocinas y el plan secreto de Vera

La zona del servicio de 'La Promesa' no se librará de las grandes tensiones. Estefanía decidirá llevar su plan hasta las últimas consecuencias, aumentando drásticamente la presión sobre Carlo. La mujer no solo mantendrá en pie su cruel chantaje, sino que comenzará a fingir síntomas de un embarazo delante de todos sus compañeros. Esta maniobra manipuladora buscará acorralar a Carlo.

Y esto es solo un pequeño avance de todo lo que se viene la próxima semana en #LaPromesa 🔥 pic.twitter.com/zbUGi3Z6gb — La Promesa (@lapromesa_tve) May 17, 2026

Vera decidirá mover sus propias fichas desde el más absoluto de los secretos. Consciente del peligro que corre si su padre descubre sus intenciones, elaborará un plan con la ayuda inestimable de Teresa. Juntas lograrán escribir una carta dirigida a la madre de Vera, utilizando un remitente totalmente falso.

Pía se preparará para desenmascarar a la asesina de Jana en 'La Promesa'

Pía se preparará para desenmascarar a la asesina de Jana en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Pía continuará profundamente afectada tras haber descubierto la terrible verdad sobre el asesinato de Jana. El peso de conocer que Leocadia fue la autora material del crimen la mantendrá en un estado de desconcierto constante. Esta perturbación se hará muy evidente durante su jornada laboral en 'La Promesa'.

Cristóbal intervendrá rápidamente para recriminarle su actitud, reprendiéndola con dureza y provocando que la tensión entre ellos crezca de forma exponencial. Sin embargo, esta llamada de atención será el detonante final que Pía necesitaba. Al verse acorralada y superada por la presión, el ama de llaves llegará a su límite absoluto. Tomará la firme determinación de buscar a Curro para contarle toda la verdad y desenmascarar de una vez por todas que Leocadia mató a Jana.