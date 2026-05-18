¿Hasta qué punto puede la mente colectiva aceptar un remedio medieval solo porque lo firma una eminencia académica? En el París de inicios del siglo XIX, la obsesión por las lombrices acuáticas superó cualquier límite lógico cuando el doctor Broussais dictaminó que la clave de la supervivencia humana dependía de estos hambrientos seres. La población acudía en masa a las consultas para cubrir sus cuerpos con parásitos bajo la falsa creencia de que limpiarían sus males internos de forma inmediata.

La realidad detrás de esta práctica escondía una tasa de mortalidad alarmante que los registros oficiales de la época intentaron camuflar de forma sistemática. Los pacientes no sanaban por el efecto de las lombrices, sino que entraban en shock por anemia severa mientras el prestigioso facultativo anotaba los casos como éxitos rotundos de su nueva doctrina hospitalaria.

El origen de la fiebre biológica en los hospitales de París

La medicina de la época andaba ciega buscando un enemigo común para todas las dolencias físicas conocidos por el hombre. El cirujano Broussais creyó encontrar la respuesta definitiva en la inflamación del aparato digestivo, un problema que según sus textos solo se aliviaba retirando el exceso de sangre con lombrices vivas.

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El tratamiento se convirtió en una moda social que arrasó desde los barrios más humildes hasta los salones aristocráticos de la capital francesa. Nadie cuestionaba el método porque los médicos oficiales aseguraban que estas lombrices succionaban la enfermedad directamente desde los órganos afectados de manera limpia.

La doctrina médica que desafió al sentido común occidental

Los manuales de anatomía de aquel periodo se rediseñaron por completo para dar cabida a las teorías de este cirujano militar. La aplicación masiva de lombrices se justificaba bajo el concepto de medicina fisiológica, un término grandilocuente que fascinó a los estudiantes de la Universidad de París.

Los hospitales demandaban tantos ejemplares que el comercio exterior francés sufrió una mutación sin precedentes para cubrir los cupos sanitarios. Las lombrices de agua dulce se convirtieron en el producto más cotizado del continente, alterando los precios de los suministros básicos de la nación.

El colapso del mercado y la importación masiva de parásitos

Las crónicas de la época detallan cómo las farmacias parisinas mostraban grandes frascos de cristal donde las lombrices nadaban a la espera de clientes desesperados. El propio Broussais supervisaba los cargamentos que llegaban desde las regiones pantanosas del este europeo para garantizar el abastecimiento de su clínica.

Francia llegó a importar más de cuarenta millones de estos anélidos en un solo año para dar abasto a la demanda médica general. El uso de lombrices generó una industria paralela de recolectores que pasaban jornadas enteras metidos en ciénagas usando sus propias piernas como cebo vivo.

Año Histórico Unidades de Lombrices Importadas Impacto en la Mortalidad Hospitalaria 1820 2 millones Incremento leve por infecciones secundarias 1827 15 millones Anemia generalizada en pacientes crónicos 1833 41 millones Colapso sanitario por sangrías extremas

El declive de una terapia basada en el sufrimiento y la fe

El entusiasmo inicial comenzó a agrietarse cuando los datos de fallecimientos diarios en los hospitales franceses se volvieron insostenibles para el Gobierno. Las familias veían cómo los enfermos ingresados por simples jaquecas terminaban perdiendo la vida tras sesiones infinitas donde las lombrices devoraban sus últimas fuerzas vitales.

Los científicos críticos con la doctrina de Broussais empezaron a publicar informes demoledores que vinculaban las muertes directamente con la pérdida de plasma. El mito de las lombrices sanadoras cayó con la misma velocidad con la que se había instalado en el imaginario popular de la península europea.

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La huella imborrable de una locura clínica colectiva

El sufrimiento de miles de ciudadanos franceses dejó una marca profunda en los métodos de control de los tratamientos hospitalarios modernos. Aquellas lombrices que prometían limpiar el organismo solo demostraron la fragilidad humana ante la autoridad de un médico con excesiva capacidad de convicción.

Hoy recordamos este delirio como la prueba definitiva de que la validación científica jamás debe sustituirse por el carisma de un líder de opinión. La historia de las lombrices francesas permanece en los libros de texto como el reflejo de una sociedad que prefirió la magia antes que la observación real.