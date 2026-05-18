Pete Davidson y Elsie Hewitt: la ruptura que ha incendiado TikTok con un zasca de ida y vuelta

Elsie Hewitt no se ha mordido la lengua. Apenas cinco meses después de dar la bienvenida a su hija con Pete Davidson, la modelo ha publicado un vídeo en TikTok confirmando que lo han dejado y dejando caer que la crianza está siendo un camino en solitario.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una ruptura con bebé de por medio, un vídeo explosivo en TikTok y dos versiones completamente opuestas. La combinación perfecta para que las redes se conviertan en un campo de batalla durante días.

El vídeo que ha hecho saltar las alarmas: qué ha dicho exactamente

En un clip de apenas un minuto, Hewitt —con su hija en brazos— ha soltado la frase que ya corre como la pólvora: «Tengo que trabajar y ganar dinero». Sin nombrar directamente a Davidson, el mensaje era cristalino: está asumiendo sola la responsabilidad económica y logística de la crianza. La publicación acumula millones de visualizaciones y los comentarios se han polarizado al instante.

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El post se ha interpretado como una acusación velada de 'deadbeat dad', un término que en inglés define al padre que se desentiende. Varios fans han traducido la idea: no hay coparentalidad real. Las reacciones no se han hecho esperar, y el nombre de Davidson se ha convertido en tendencia en X.

La otra campana: qué dicen desde el entorno de Pete Davidson

Fuentes cercanas al cómico han salido a apagar el fuego. Según adelantó Perez Hilton, el equipo de Davidson asegura que él cubre todos los gastos de la niña y está plenamente comprometido con la paternidad. La versión oficial es que la ruptura no implica abandono, y que el contacto con su hija es constante. Pero la falta de un posicionamiento público en primera persona está dejando todo el espacio a la narrativa de Hewitt.

La situación recuerda a otros desencuentros de famosos en los que la madre termina exponiendo su día a día en redes y el padre responde con comunicados de representantes. El silencio de Davidson pesa más que cualquier nota de prensa, y eso es justo lo que está alimentando el drama.

Otro capítulo en el historial de rupturas de Pete Davidson

Que una separación de Davidson se convierta en un fenómeno viral no es ninguna novedad. El actor de 32 años acumula un currículum sentimental de alto voltaje mediático: Ariana Grande, Kim Kardashian, Kaia Gerber... Todas con final abrupto y cobertura global. Pero esta vez hay un factor diferencial: la hija en común. El conflicto ya no es solo un meme; la conversación ha saltado a la responsabilidad parental y ha obligado a los medios estadounidenses a cubrirlo con un tono menos ligero.

Comparado con el breve compromiso con Grande en 2018, que apenas duró cinco meses pero generó un álbum y un documental, este episodio tiene un poso más amargo. La paternidad ha cambiado las reglas del juego y la expectativa del público es mucho más exigente. El propio Davidson, en su reciente especial de comedia, bromeaba sobre estar preparado para ser padre —una frase que ahora se recicla en las redes con ironía.

Pase lo que pase en los próximos días, parece claro que Hewitt se ha quedado con la iniciativa del relato. Su vídeo en TikTok ha marcado el tono de la conversación, y cualquier movimiento de Davidson tendrá que ser muy hábil para equilibrar las cosas. Si hay algo que este culebrón ya ha dejado claro es que en 2026 las rupturas de famosos se dirimen a golpe de TikTok y trending topic.

El chisme en 3 claves (TL;DR)