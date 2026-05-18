Muere un personaje de The Boys: el teaser final lo deja clarísimo

A dos días del desenlace, Prime Video ha lanzado el último teaser del episodio final de The Boys, que se emite este miércoles 20 de mayo. En apenas 30 segundos, el adelanto condensa acción, sangre y un plano fugaz del personaje de Tomer Capone que ya tiene a media comunidad fandom buscando pañuelos. Las fotos detrás de las cámaras del penúltimo episodio, filtradas sin querer (o sí), han terminado de confirmar que la suerte de Frenchie está echada.

Lo que se ve en el teaser (y lo que no)

El vídeo, que Prime Video ha colgado en sus redes sin mucho bombo, es un collage rápido de escenas del último episodio. Disparos, explosiones, un primer plano, de Butcher con la mandíbula apretada y, en el segundo 0:17, un Frenchie tumbado en el suelo con la mirada perdida. Nada explícito, pero la fotografía dice más que mil guiones.

Lo interesante es lo que el teaser evita mostrar: la muerte en sí. Amazon ha jugado a enseñar el «antes» y el «después», dejando que nuestra imaginación rellene los huecos. Y, juzgando por los comentarios en redes, ha funcionado a las mil maravillas. La comunidad ya da por sentado que Serge se sacrifica en los minutos finales y que la secuencia será tan épica como descorazonadora.

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Las fotos del rodaje que lo confirman todo

El penúltimo episodio ya nos dejó con el corazón encogido: Frenchie se quedaba atrás mientras los demás avanzaban. Las imágenes filtradas del set, que han circulado en foros y grupos de Telegram, muestran a los actores en actitud de despedida, con Tomer Capone ensangrentado y un cartel que reza «Gracias, Frenchie». No hay interpretación posible: el personaje muere heroicamente, casi con toda seguridad sacrificándose por el equipo.

Curiosamente, la propia producción ha sido descuidada con el secretismo. La cuenta oficial de Instagram del rodaje publicó tres fotos que borró a los diez minutos, pero internet nunca olvida. Una de ellas mostraba al actor de Butcher, Karl Urban, abrazando a Capone entre tomas, con una expresión que mezcla orgullo y pena. Si no es un spoiler, se le parece demasiado.

Por qué duele tanto (y es un acierto narrativo)

Frenchie empezó siendo el alivio cómico de la serie, el manitas francés con poca suerte y mucha labia. Con los años se ha convertido en la conciencia emocional del grupo y, ahora, en una baja que hará más daño que todas las explosiones de Butcher juntas. En una serie donde la muerte suele ser espectáculo, la de Frenchie promete ser íntima y desgarradora, justo el tipo de giro que separa a The Boys de cualquier otra serie de superhéroes.

Ya vimos cómo la muerte de Termite o la brutal despedida de Black Noir funcionaron como catarsis. Pero aquí el golpe es distinto: Frenchie era querido, vulnerable y uno de los pocos que aún buscaba redención. Matarlo en el último episodio no solo eleva la tensión del desenlace, sino que allana el camino para los spin-offs que Amazon ya tiene en marcha. Queda por ver si la serie se atreverá a un final feliz para alguien, o si esto es solo el principio de la carnicería final.

El resumen para vagos (TL;DR)