Los perfumes dulces y Ozempic: la razón científica por la que tu cerebro pide aroma a vainilla

Reconócelo: tú también has notado que de repente tu colección de perfumes huele a pastelería industrial. Vainilla, caramelo, pistacho, praliné... Las fragancias 'gourmand' están en todas partes. Y aunque parezca otro capricho más de TikTok pero resulta que la ciencia acaba de encontrar una explicación que lo relaciona directamente con Ozempic y los fármacos para adelgazar.

Según los datos que publicaba Trendencias, las ventas de perfumes han subido un 23% en paralelo al auge de estos medicamentos. Pero la cifra más bestia es otra: la búsqueda de fragancias con notas comestibles se disparó un +936% interanual a mediados de 2024. Algo está pasando en nuestro cerebro cuando dejamos de comer azúcar.

El extraño efecto secundario que nadie vio venir

Los fármacos GLP-1 (como Ozempic, Wegovy o Mounjaro) funcionan imitando una hormona intestinal que regula el azúcar en sangre y genera una sensación de saciedad brutal. Diseñados originalmente para la diabetes tipo 2, se han convertido en la herramienta estrella para perder peso. Hoy, entre el 8% y el 10% de los estadounidenses ya los toma, según fuentes médicas.

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El efecto colateral inesperado es justo el que nos interesa: al suprimir el apetito, el cerebro busca otras vías para conseguir el mismo chute de placer. Y ahí entra el perfume. La doctora Priya Verma, médica estética, lo resume así: si alguien deja de consumir azúcar, el cerebro puede buscar maneras alternativas de satisfacer ese deseo. En comunidades online, cientos de usuarios de GLP-1 confiesan que, tras empezar el tratamiento, perdieron las ganas de dulces pero desarrollaron una obsesión repentina por las fragancias de caramelo o chocolate.

Por qué tu cerebro cambia el postre por el frasco

La explicación no es magia, es dopamina. Las zonas del cerebro que procesan el gusto y el olfato son también fuentes naturales de GLP-1. Por eso, estos fármacos pueden alterar directamente cómo percibimos los olores: a veces aumenta la sensibilidad olfativa, a veces disminuye, según investigadores. Pero el dato clave es que actúan sobre el sistema de recompensa, redirigiendo los comportamientos placenteros hacia nuevos estímulos. En cristiano: el mismo circuito que antes se encendía al comerte una tarta ahora puede dispararse al oler un perfume de chocolate.

Y no solo es cosa del cerebro. La piel también tiene algo que decir. La pérdida rápida de peso reduce la grasa natural de la piel (el sebo), y eso hace que las fragancias se evaporen más rápido. La dermatóloga Miriam Rehbein explica que los perfumes con notas más densas, como el caramelo o la vainilla, se aferran mejor a la piel seca y duran más. Además, los fármacos GLP-1 pueden alterar el cortisol y el pH cutáneo, cambiando cómo huele cada perfume sobre tu cuerpo. Un motivo más para que los usuarios se inclinen por aromas golosos y envolventes.

Cuando el mercado se adelanta a la ciencia (y acierta)

Marcas como Kayali, Sol de Janeiro o Maison Francis Kurkdjian ya han olido el negocio. Sus fragancias que evocan gelatos italianos, caramelo salado o postres de lujo están volando de los estantes. Y tiene sentido: si 35 mil millones de dólares en ventas de perfumes son un buen pellizco, los analistas esperan que la industria se dispare hasta los 55 mil millones en los próximos años. La tendencia 'gourmand' no es un capricho pasajero, sino la respuesta del mercado a una necesidad neurológica real.

Lo fascinante es que este cruce entre fármacos y consumo no es nuevo del todo, aunque nunca lo habíamos visto aplicado al olfato. Los medicamentos que alteran la dopamina siempre han tenido efectos secundarios conductuales, pero esta vez ha sido el bolsillo (y el armario de los perfumes) el que ha tirado del hilo antes que los estudios clínicos. Una señal de que, a veces, la calle va por delante del laboratorio.

Si te ha dado por coleccionar frascos con olor a palmera de chocolate, ya sabes por qué. Tu cerebro solo está haciendo su trabajo.

🧠 Para soltarlo en la cena

El cerebro sin azúcar canaliza los antojos a través del perfume gourmand.